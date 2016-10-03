طائرة أمريكية تقتل القيادي الذي كان جالساً يمين الجولاني خلال إعلانه الانفصال عن القاعدة

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة استهدفت اليوم الإثنين عضوا بارزا بجبهة فتح الشام في سوريا بغارة جوية، دون أن يقوم بتحديد هويته.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “لن نناقش عمليات بعينها أو ننشر معلومات عن الضربات الجوية على أهداف مهمة لحين تأكدنا من نجاح الضربة.

وقال مراسل أورينت في إدلب “هاشم العبدلله” إن طائرة بدون طيار، يعتقد أن تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، استهدفت سيارة كان يستقلها أبو الفرج، والذي يعتبر من “شرعيي” فتح الشام البارزين، عند مفرق الداية بريف “جسر الشغور مما أدى لاستشهاده على الفور واصابة شخصين من مرافقيه،

وأضاف مراسلنا أن المنطقة التي تم فيها استهداف المصري “الجميلية” بريف جسر الشغور الشمالي هي منطقة حدودية وتتواجد طائرات الاستطلاع التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بشكل دائم.

وكان أبو الفرج “أحمد سلامة مبروك” أحد الشرعيين الذين ظهرا برفقة “أبو محمد الجولاني” في ظهوره العلني .. حين أعلن عن فك ارتباط الجبهة بتنظيم القاعدة وتغيير اسمها من النصرة إلى فتح الشام.

هو أحمد سلامة مبروك من مصر، حيث كان معتقلاً في السجون المصرية وخرج منها بعد الثورة المصرية لينتقل إلى سوريا وينضم لصفوف جبهة النصرة، ويعتبر بحسب مراقبين من أبرز شرعيي النصرة وظهر للعلن للمرة الأولى في إصدار “ورثة المجد” .

القيادي الثاني خلال شهر

وكانت جبهة فتح الشام أعلنت عن استشهاد القائد العام لـ “جيش الفتح” أبو “عمر سراقب” إثر غارة جوية في ريف حلب في 8 أيلول الماضي، حيث استهدفت طائرات حربية مقراً للجبهة “فتح الشام” ما أسفر عن استشهاد عدد من مقاتليها بينهم القيادي “أبو عمر سراقب”.

واتهمت الجبهة التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا بتنفيذ الاعتداء إلا أن الولايات النمتحدة عادت فنفت أن تكون مسؤولة.

شام تايمز

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