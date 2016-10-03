صحيفة إندبندنت البريطانية : تدخل بري تركي ” ربما ” يحدث تغييراً جذرياً في سوريا .. ” ألف جندي من القوات الخاصة دخلوا مع مدرعاتهم ”

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إنه وفي الوقت الذي ينصرف فيه اهتمام العالم إلى القصف المدمر لمدينة حلب فإن تدخلا تركيا بريا يجري حاليا ربما يحدث تغييرا جذريا في الحرب الأهلية بسوريا.

وأوضحت الصحيفة أن ألف جندي من القوات التركية الخاصة بمدرعاتهم ودفاعاتهم الجوية دخلوا عميقا في الأراضي السورية بمرافقة مقاتلي المعارضة السورية ويقومون بإنشاء منطقة آمنة على طول الحدود التركية-السورية.

وأشارت، بحسب الترجمة التي أوردتها قناة الجزيرة، إلى أن القوات التركية ترابط حاليا على مشارف مدينة منبج مع قوات الجيش السوري الحر لطرد القوات الديمقراطية السورية التي سيطرت على المدينة من تنظيم الدولة الإسلامية.

وذكرت الصحيفة أنه في الوقت الذي تتدهور فيه العلاقات التركية مع أميركا فإنها تتطور مع روسيا إلى درجة أن وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس التركي بـ”الصديق العزيز” خلال زيارة الأخير لبطرسبورغ الشهر الماضي.

ونسبت إندبندنت إلى المحلل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية بأنقرة ميروي طاهر أوغلو القول إن تركيا الغاضبة من التعاون الأميركي الوثيق مع وحدات حماية الشعب التركية ستتصرف باستقلال عن واشنطن بشكل متزايد في سوريا، مضيفا أن الصورة تتعقد أكثر، والكثير يعتمد على المشاورات المباشرة بين أنقرة وموسكو.

وأوضح التقرير أن التحرك المستقل لتركيا يتضمن محاولة إنشاء “منطقة آمنة” داخل سوريا ظلت أنقرة تدعو إليها منذ وقت طويل بينما تعارضها الولايات المتحدة والدول الغربية بشكل مستمر.

شام تايمز

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