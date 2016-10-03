6 جرحى في حادثتي اطلاق نار بولاية مينسوتا الأمريكية

أصيب 6 اشخاص بجروح, صباح يوم الاثنين, في حادثتي اطلاق نار منفصلين في مينيابوليس بولاية مينسوتا الأمريكية.

ونقلت شبكة الاخبار الامريكية (سي ان ان) شرطة مينابوليس قولها إن “شخصا فتح النار خارج قسم الشرطة في مركز المدينة, وتم العثور على رجلين مصابين بأعيرة نارية في منطقة الساق”.

وتلا الحادث ب 15 دقيقة حدوث اطلاق نار مجددا , حيث تم العثور على 3 بالغين مصابين إلى جانب آخر تحت السن القانونية مصابين بأعيرة نارية, بحسب مانقلته (سي ان ان) عن مسؤولين .

وقامت الشرطة بإلقاء القبض على مطلق النار على صلة بالحادث الثاني وتم إيداعه بالحجز, فيما لم يعرف المشتبه به في حادثة إطلاق النار الأولى.

ووقعت عدة هجمات الشهر الماضي في اميركا اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى, منها حوادث اطلاق نار استهدفت محلين تجاريين في هيوستن بولاية تكساس و برلينغتون بولاية واشنطن, كما وقعت حادثة مشابهة أثناء حفلة خاصة جنوب شرق العاصمة الأمريكية واشنطن, فضلا عن هجوم بالسكين استهدف مركزا للتسوق بولاية مينيسوتا .

وتعرضت عدة مدن في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة لهجمات مسلحة اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes