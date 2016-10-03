أكثر من 39 ألف طالب وطالبة تقدموا إلى المفاضلة العامة للقبول الجامعي في جامعة دمشق

أعلنت جامعة دمشق اليوم أن عدد المتقدمين للمفاضلة العامة الخاصة بالقبول الجامعي للعام الدراسي 2016-2017 تجاوز 39 ألف طالب وطالبة في المراكز المعتمدة التابعة لها.

ووفق إحصائيات مديرية النظم والمعلومات في الجامعة بلغ عدد الطلاب المتقدمين للتسجيل المباشر في الفرع الأدبي 10711 طالبا وطالبة و20828 للفرع العلمي و3474 للسنة التحضيرية و3920 لمفاضلة الثانويات المهنية و362 لمفاضة ذوي الشهداء و156 لمفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية و91 لذوي الاحتياجات الخاصة و308 لمفاضة سوري غير مقيم و15 لمفاضلة العرب والأجانب.

وكانت وزارة التعليم العالي مددت التسجيل في المفاضلة العامة للفرع العلمي والمفاضلات الأخرى والتسجيل المباشر في السنة التحضيرية والتقدم إلى المسابقات حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين الماضي والفرع الأدبي لغاية الخامس من الشهر الجاري.

سانا

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes