قصف جوي ومدفعي وصاروخي على حلب وغوطتي دمشق والريف الغربي لدمشق .. سانا : القضاء على مجموعة من إرهابيين بريف حمص الشمالي وريف حماة الشمالي

سقط قتلى وجرحى، يوم الاثنين، اثر مواصلة النظامي عملياته العسكرية مدعومة بغارات روسية على جبهات حلب والريف الدمشقي.

وقالت مصادر معارضة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ان عدداً من الجرحى بينهم طلاب مدارس سقطوا اثر غارات جوية على مدينة دوما بريف دمشق.

وكان ضحايا سقطوا يوم الأحد في مدينة دوما بريف دمشق اثر قصف مدفعي وصاروخي.

وتابعت المصادر ان الغارات استهدفت كذلك حرستا والريحان، بينما استهدف الطيران في الريف الغربي لدمشق بلدة الديرخبية ومخيم خان الشيح والمزارع المحيطة بها أدت لسقوط قتيلين وعدد من الجرحى بين المدنيين.

ولفتت المصادر الى ان اشتباكات متقطعة بين مقاتلي المعارضة وقوات النظامي دارت على أطراف بلدة دروشا.

بالمقابل قالت مصادر موالية ان الجيش النظامي سيطر على مساحة 10 كلم في محيط بلدة دير الخبية في الغوطة الغربية ويواصل تقدمه باتجاه البلدة وسط مواجهات مع المسلحين.

وبدأ الجيش النظامي, صباح السبت, عملية عسكرية في غوطة دمشق الغربية, تخللها قصف و اشتباكات مع المعارضة المسلحة, بالتزامن مع تعرض عدة مناطق بالغوطة الشرقية لعمليات قصف, ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى .

وفي حلب، قالت مصادر معارضة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ان 3 قتلى سقطوا في حي بعيدين اثر غارت جوية.

وأضافت المصادر ان استهدف الطيران الحربي أحياء الكلاسة وبستان القصر وجسر الحج وأيضا مدينة عندان مخلفاً دمار كبير في البنى السكنية وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين.

وكان قتلى وجرحى، سقطوا مساء الأحد، بتواصل القصف المدفعي والجوي المستهدف لأحياء مدينة حلب وريفها، تزامناً مع مطالبات دولية بالتحرك من أجل وقف الهجوم على المدينة.

وتشهد احياء عدة في حلب تصعيدا عسكريا وغارات جوية مكثفة, اسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح, وحدوث اضرار مادية, وذلك بعد إعلان الجيش النظامي بدء عملية عسكرية في حلب، مؤكداً ان الضربات الجوية تستهدف مواقع المعارضة بدقة.

وانهارت الهدنة في سوريا, والتي دامت لمدة اسبوع, بموجب الاتفاق الروسي – الامريكي , في محاولة جديدة لإنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات, في وقت تبادلت القوات النظامية ومصادر معارضة مراراً, الاتهامات بخصوص “خرق نظام الهدنة”, وسط مساعي دولية لاحياء الهدنة واتهامات بين موسكو وواشنطن بعدم الالتزام بالاتفاق.

فيما أفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن :

وحدة من الجيش العربي السوري تقضي على مجموعة من إرهابيي “جبهة النصرة” بريف حمص الشمالي وسلاح الجو يدمر دبابات وعربات لإرهابيي “جيش الفتح” بريف حماة الشمالي

نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري طلعات مكثفة على تجمعات إرهابيي “جيش الفتح” في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي وكبدهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن طلعات الطيران “تركزت على مواقع انتشار الإرهابيين في اللطامنة وطيبة الإمام ومعان وعطشان والكبارية والقاهرة وسكيك وكوكب ومحيط كراح ووادي حسين وتل بزام و”أسفرت عن تدمير دبابات وعربات مزودة برشاشات ومدافع وسقوط قتلى بين صفوفهم”.

وقضت وحدات من الجيش أمس في إطار حربها على الإرهاب التكفيري على العديد من أفراد تنظيم “جند الأقصى” الإرهابي في بلدة مورك بينهم 4 قياديين وعلى 6 آخرين في بلدة طيبة الإمام في حين دمرت 3 عربات وقضت على 20 إرهابيا من التنظيم التكفيري المبايع لتنظيم “داعش” الإرهابي في محيط معان وبلدة صوران.

وتنتشر في عدد من قرى وبلدات ريف حماة مجموعات إرهابية منضوية تحت مسمى “جيش الفتح” بزعامة “جبهة النصرة” ومجموعات أخرى أعلنت مبايعتها لتنظيم “داعش” الإرهابي ومن بينها ما يسمى “جند الأقصى” التي أسسها الإرهابي القطري المدعو أبو عبد العزيز القطري.

وحدات من الجيش تقضي على إرهابيين من “جبهة النصرة” شرق تلبيسة وتدمر آليات لتنظيم “داعش” في محيط تلال الصوان بريف حمص

كما أوقعت وحدات من الجيش والقوات المسلحة قتلى ومصابين في صفوف تنظيمي “جبهة النصرة” و”داعش” المدرجين على لائحة الإرهاب الدولي في ريف حمص الشمالي والشرقي.

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ سانا.. إن وحدة من الجيش نفذت كمينا محكما ضد مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” ما أسفر عن “مقتل كامل

أفراد المجموعة وتدمير أسلحتهم وعتادهم في مزارع أبو العنز شرق بلدة تلبيسة” شمال مدينة حمص بنحو 13 كم.

ودمرت وحدات من الجيش أمس أوكاراً لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” وأوقعت العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم في جورة حسيان والزعفرانة وعز الدين وتلبيسة وأم شرشوح وقرية تل ذهب بريف حمص الشمالي.

وتنتشر في ريف حمص الشمالي مجموعات إرهابية جميعها تابع لتنظيم “جبهة النصرة” وتتلقى التمويل والسلاح من النظام السعودي الوهابي وفي مقدمتها “حركة أحرار الشام” التي ارتكبت عشرات المجازر بحق الأهالي”.

وفي الريف الشرقي تأكد وفقا للمصدر العسكري “تدمير آليات بعضها مزود برشاشات والقضاء على عدد من إرهابيي تنظيم “داعش” خلال عمليات نوعية لوحدة من الجيش ظهر اليوم على تجمعاتهم في محيط تلال الصوانة”.

وقضت وحدات من الجيش أمس على إرهابيين من تنظيم “داعش” ودمرت لهم آليات في المشيرفة الجنوبية ومحيط حقل المهر ومنطقة الباردة في ريف حمص الشرقي.

وحدة من الجيش تدمر مرابض هاون ومدفعية لإرهابيي “جبهة النصرة” في منطقة درعا البلد

إلى ذلك أكد مصدر عسكري تدمير مرابض هاون ومدفعية وتجمعات لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في منطقة درعا البلد.

وقال المصدر في تصريح لـ سانا.. إن وحدة من الجيش والقوات المسلحة وجهت ضربات دقيقة على بؤر إرهابية في منطقة درعا البلد حيث تنتشر مجموعات تكفيرية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” تعتدي على المناطق السكنية المجاورة بالقذائف.

وأضاف المصدر.. إن الضربات أسفرت عن “تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد وتدمير أحد أوكارهم ومرابض مدفعية وهاون كانوا يستخدمونها في استهداف الأحياء السكنية الآمنة”.

ودمرت وحدات من الجيش خلال حربها المتواصلة على الإرهاب يوم أمس تجمعات وآليات لتنظيم “جبهة النصرة” في بلدة اليادودة وحي درعا المحطة.

شام تايمز

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