بريطانيا: اعتقال مسعف لارتكابه هجمات جنسية على زميلاته اثناء الخدمة

لندن ـ “شام تايمز”: اعتقلت الشرطة الاسكتلندية مسعفاً في الحادية والثلاثين من العمر بتهمة ارتكاب سلسلة من الهجمات الجنسية على زميلاته في سيارات الاسعاف اثناء الخدمة.

وقالت صحيفة (ديلي ميرور) إن الشرطة وجهت 15 تهمة من جرائم الاعتداءات الجنسية ضد المسعف، ديفيد لي، طالت خمسة من زميلاته واستمعت محكمة في مدينة أبردين الاسكتلندية بأنه ابلغ واحدة منهن بأنه “وحش ولديه غرائز جنسية حيوانية”.

واضافت أن التهم الموجهة ضد المسعف تشمل لمس المناطق الحساسة من أجساد زميلاته، والتحدث إليهن بطريقة جنسية غير لائقة اثناء الخدمة، والتعري أمام اثنتين منهن، والتصرف بطريقة متهورة مع جميع زميلاته اثناء قيادتهن سيارة الإسعاف.

وستصدر المحكمة الشهر المقبل حكمها بحق المسعف الذي وصف نفسه بالوحش ذي الغرائز الجنسية الحيوانية.

شام تايمز

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