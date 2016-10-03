العفو الدولية تدعو الاتحاد الأوروبي للقضاء على تجارة التعذيب

لندن ـ “شام تايمز”: دعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي إلى القضاء على تجارة التعذيب، وتعزيز قواعده التاريخية لمكافحة الإتجار بالمعدات القابلة للاستخدام في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو الإعدام.

وقالت المنظمة في بيان مشترك مع مؤسسة أوميغا للأبحاث إن البرلمان الأوروبي سيطرح التعديلات النهائية على قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن تجارة معدات التعذيب للمناقشة والتصويت في جلسة عامة الثلاثاء، بعد أن وافق عليها مجلس الاتحاد الأوروبي.

واضافت المنظمتان أنهما سعتا لسد الثغرات في قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، بما في ذلك الثغرات التي تتيح للشركات القائمة في دول الاتحاد الأوروبي والشركات العاملة بالتجارة فيها الترويج علناً لتلك المعدات في معارض السلاح التي يقيمها الاتحاد الأوروبي وعلى شبكة الإنترنت، في الحالات التي يحظر فيها الاتحاد الأوروبي استيراد وتصدير مثل هذه المعدات.

وطالبتا باعتماد المزيد من الإجراءات لتنفيذ الأهداف المنشودة من قواعد الاتحاد الأوروبي. بما فيها حظر شركاته من تقديم التدريب لقوات الشرطة والأمن في مختلف أنحاء العالم فيما يتعلق بالأساليب التي يمكن تعريفها بأنها تندرج ضمن التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.

وقالت آرا مارسين نافال، مستشارة الدعاية بشأن السيطرة على الأسلحة وتجارة المعدات الأمنية وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، إن الأسواق العالمية “زاخرة بمعدات بغيضة، مثل سلاسل الساقين والهراوات المدبَّبة، يمكن تحويلها ببساطة إلى أدوات للتعذيب”

مشيرة إلى أن وضع قيود أشد من الاتحاد الأوروبي على بيع هذه المعدات أو الوساطة في بيعها أو ترويجها “يمثل خطوةً إلى الأمام نحو القضاء على هذه التجارة المشينة”.

شام تايمز

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