داعش يتبنى تفجيرين انتحاريين استهدفا ساحة العاصي وسط حماة

سقط قتيلان وعدد من الجرحى، يوم الاثنين، اثر انفجارين انتحاريين استهدفا ساحة العاصي في حي الحاضر وسط مدينة حماة.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في المحافظة لم تسمه قوله ان “شخصين قتلا واصيب 12 اخرين بجراح اثر قيام إرهابي انتحاري بتفجير نفسه بحزام ناسف في ساحة العاصي بمدينة حماة، تلاه بربع ساعة قيام انتحاري اخر بتفجير نفسه بحزام ناسف”.

كما قالت الوكالة ان مصورها في المدينة ابراهيم عجاج أصيب اثناء تغطيته نتائج التفجيرين في ساحة العاصي.

ومن جانبها نقلت مصادر موالية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن مدير عام مشفى حماة الوطني الدكتور سليم خلوف قوله، ان قتيلاً و١٢ جريح هي الحصيلة الاولية للانفحارين اللذان ضربا شارع الحاضر بالقرب من مبنى الحزب وسط مدينة حماة.

كما نقلت مصادر اخرى عن محافظ حماه غسان خلف قوله ان انتحاريين حاولا تفجير نفسيهما أمام فرع حزب البعث في منطقة الحاضر قرب ساحة العاصي بمدينة حماه أحدهما نجح بتفجير حزامه الناسف أمام المدخل الخارجي بينما تعاملت الجهات المعنية مع الانتحاري الآخر ما أدى لمقتله.

ولم يتم توجيه اتهامات لجهة معينة بالقيام بالتفجيرين .

ونشرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم “داعش”، خبراً يعلن عن تبني التنظيم للتفجيرات.

وجاء في خبر أعماق : “3 هجمات استشهادية بستر ناسفة لمقاتلين من الدولة الإسلامية تستهدف مقري الحزب و الشرطة قرب ساحة العاصي في مدينة حماة”.

يشار الى ان عدة مدن سورية شهدت سابقاً تفجيرات انتحارية وبسيارات مفخخة استهدفت مقاراً ومراكز أمنية للنظام السوري.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes