توجيهات بتسريع إصدار النتائج .. عميد كلية الاقتصاد: 120 طالباً وطالبة إلى امتحانات الدراسات العليا .. لدينا 72 موظفاً وحاجتنا أكثر من 100 موظف

أعطى عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عدنان غانم توجيهاته لمختلف الأقسام بالكلية بتسريع إصدار نتائج المقررات ضمن إطار أعمال المتابعة ورصد هذه النتائج ومعالجة موضوع التأخر في إصدارها ضمن توجهات جامعة دمشق،

مؤكداً في تصريح أن عدد المواد التي صدرت نتائجها فاقت 63 مقرراً حتى تاريخه وهناك متابعة للموضوع بشكل يومي ضمن التوجيهات الصادرة لمعالجة أي عقبة تقف في وجه الطلاب وذلك بالتنسيق مع المعنيين في جامعة دمشق.

وقال عميد الكلية: إن 120 طالباً وطالبة دراسات عليا يتقدمون اليوم إلى الامتحانات وذلك على 5 تخصصات تشمل المحاسبة والاقتصاد والإدارة والمصارف إضافة إلى الإحصاء، ذاكراً أن كل التجهيزات مؤمنة لتقديم الامتحانات بالشكل المطلوب.

كما أن عدد الطلاب المتقدمين إلى امتحانات التعليم المفتوح لا يقل عن 500 طالب وطالبة على برنامجي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحاسبة، علماً أن أعداداً كبيرة تتقدم إلى الدورة الإضافية في التعليم المفتوح.

وأشار الدكتور غانم إلى وجود نقص في أعداد الموظفين بكلية الاقتصاد، موضحاً أن لدى الكلية 72 موظفاً وموظفة ولكن حاجة الكلية تفوق 100 موظف، مشيراً في سياقه إلى أن المسابقة التي تم الإعلان عنها بـ18 الشهر الجاري سترفد الكلية بموظفين إضافيين.

وأكد عميد الكلية أن عدد الطلاب في الكلية يصل إلى 14850 طالباً وطالبة، مضيفاً إن الكلية تستقبل عدداً من الطلاب الوافدين من جامعتي الفرات وحلب إضافة إلى فروع جامعة دمشق (درعا- القنيطرة)،

منوهاً بالانتهاء من امتحانات الدورة التكميلية ويتم حالياً متابعة إصدار نتائج المقررات. وتبدأ اليوم امتحانات الدراسات العليا لمدة أسبوعين بالتزامن مع بدء امتحانات الدورة الإضافية للتعليم المفتوح،

علماً أن جميع الأسئلة تم تسليمها وتم تجهيز كل المستلزمات للبدء بالامتحان من قاعات ومراقبين ومشرفين على العملية الامتحانية، حيث إن قسم الدراسات العليا سيراقب الامتحانات إضافة إلى الموظفين وأساتذة المقررات.

كما يتقدم اليوم طلاب المفتوح للدورة الإضافية ضمن برامج المحاسبة وإدارة المشروعات الصغيرة والإعلام والترجمة والدراسات القانونية ورياض الأطفال إضافة إلى دبلوم التأهيل التربوي.

الوطن

شام تايمز

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