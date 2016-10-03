اتحاد شركات التأمين : رفع سقف بوليصة التأمين الصحي من 400 ألف لمليون ليرة

كشف رئيس مجلس الإدارة المؤقت لاتحاد الشركات السوري لشركات التأمين ياسر المشعل عن تحديد المجلس موعد اجتماع اللجنة العمومية غير العادية لانتخاب المجلس الدائم للاتحاد، وذلك يوم الأربعاء 12 تشرين الأول الجاري (2016).

تم دعوة جميع شركات التأمين وعددها 13 شركة وشركة إعادة التأمين وممثلي شركات إدارة النفقات الطبية المسجلين لدى الاتحاد وعددهم 6 وممثل عن اتحاد وكلاء ووسطاء التأمين.

موضحاً أنه ووفقاً للنظام الداخلي للاتحاد يحق فقط لشركات التأمين السورية المشاركة في التصويت لانتخاب 5 أعضاء من الشركات وممثل عن شركات إدارة النفقات الطبية وممثل عن واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين.

وبيّن المشعل أنه تمت الدعوة إلى الجمعية العمومية غير العادية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الحكومة عماد خميس بضرورة الإسراع في تشكيل مجلس إدارة جديد للاتحاد السوري للشركات التأمين وأن يكون الأعضاء المرشحون على مستوى يتناسب من الناحية العلمية والإدارية مع مهام وأهمية المجلس.

وعن توجيه رئيس الحكومة بضرورة أن يكون أعضاء الاتحاد ممثلين عن شركات التأمين وأن يتم الفصل بين عمل الاتحاد ووكلاء ووسطاء التأمين وشركات إدارة النفقات الطبية وتحديد العلاقة مع الهيئة العامة للإشراف على التأمين، أوضح المشعل أن هذا الإجراء من الأولويات الموضوعة على سلم مهام الاتحاد الجديد على اعتبار أن هذا الإجراء بحاجة إلى تعديل في النظام الداخلي للاتحاد،

مشيراً إلى أن هناك عدداً من القضايا التي تحتاج إلى تعديل في النظام الداخلي من الممكن بحثها وتعديلها وفق الأولويات وأهمية العمل في السوق التأمينية.

وفي السياق وبناءً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء كشف المشعل عن إصدار المؤسسة قراراً بمنح بوليصة تأمين على الحياة بمبلغ مليون ليرة للكوادر العاملة في الإعلام الحربي من مراسلين ومصورين وسائقين تغطي الوفاة والعجز الناجم عن الإصابة ورفع سقف بوليصة التأمين الصحي إلى مليون ليرة سورية بعد أن كانت 400 ألف ليرة سورية.

الوطن

شام تايمز

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