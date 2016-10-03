الأرسنال يخطف فوزًا قاتلاً من بيرنلي بهدف مثير للجدل

اقتنص أرسنال ثلاث نقاط ثمينة بعدما حقق فوزا قاتلا خارج الديار أمام بيرنلي بهدف نظيف اليوم الأحد في ختام مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يدين الفريق اللندني بالفضل في هذا الفوز لمدافعه الفرنسي لوران كوشيلني صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر اللقاء (90+3).

فشل الفريقان في هز الشباك طيلة أحداث اللقاء على الرغم من الفرص التي لاحت لهما، لاسيما أرسنال في الأمتار الأخيرة من عمر اللقاء.

وجاءت أخطر هذه الفرص في الدقيقة 74 بعدما قابل التشيلي أليكسيس سانشيز كرة على الطائر داخل المنطقة ولكنها ارتطمت بأسفل القائم الأيسر وخرجت عن الملعب.

ورد أصحاب الأرض في الدقيقة التالية وكادوا أن يتقدموا في النتيجة بعدما حول جورج بويد كرة عرضية برأسه قوية ولكن عارضة بيتر تشيك تصدت للكرة.

ضغط الفريق اللندني في الدقائق الأخيرة من أجل إدراك هدف الفوز وهو ما تسنى له عبر كوشيلني الذي تابع رأسية والكوت داخل المنطقة ليترتطم الكرة بوجهه ويده وتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة، يتواصل مسلسل انتصارات الفريق اللندني للمباراة الخامسة على التوالي في البريمييرليج ويرتقي للمركز الثالث برصيد 16 نقطة ويبتعد بفارق نقطتين عن المتصدر المان سيتي ونقطة خلف توتنهام هوتسبر الثالث وبفارق الأهداف أمام ليفربول صاحب نفس الرصيد.

في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي عند 7 نقاط في المرتبة الرابعة عشر.

كووورة

شام تايمز

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