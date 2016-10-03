تولين البكري: انهيت 30 “كيلو مكدوس ومخلل” وأعمل بتجارة الألبسة والأحذية

كشفت الفنانة تولين البكري لـ ميلودي اف ام عن “مشروعها الشخصي” وهو العمل الذي تزاوله إلى جانب التمثيل، وقالت إنها “مشغولة حالياً بتجارة الملابس والأحذية النسائية”، مضيفة أن “جميع المشاريع ببدايتها صعبة و أنا أعطي هذا المشروع الكثير من وقتي وجهدي و قريبا بعد حوالي ثلاثة أشهر سأتوسع و أنتقل إلى الأزياء الرجالية أيضاً”.

وعلى الصعيد الفني، قالت تولين إنها “صورت ثلاثية مع المخرج محمد الوقاف”، وأضافت “أقرأ حاليا العديد من النصوص ولم اتخذ قراري بعد، وعادةً لا أصرح حتى أوقع العقد، ولكن ادعوا لي لأن هنالك العديد من المفاجأت والأمور الجديدة بالنسبة لتولين، وان تمت كل الأمور كما أخطط لها سيُعجب الجمهور بأعمالي العام القادم “.

وأدرفت “سأشارك بعمل عربي مشترك لأاني أرى أن التعاون الفني المشترك بين الدول العربية أمر مفيد بالنسبة للدراما والفنان ذاته من ناحية زيادة الشهرة، وسأدخل هذه التجربة هذا العام بإذن الله”.

وفيما يتعلق بأعمال المنزل، كشفت أنها أنهت “مونة” 30 كيلو من “المكدوس والمخلل”، قائلةً “تعبوني كتير المكدوسات والمخللات وأكيد 30 كيلو مو قلال، وبيحتاجوا لوقت طويل،وكونو مرة وحدة في السنة فـ ماشي الحال”.

ونوهت تولين إلى أنها تضع تقييمها وتوقعاتها كل عام قبل بداية الموسم الرمضان، مؤكدةً أنها ترى بمسلسل مهم مثل “شوق”، مسلسلاً ناجحاً وقالت “صحيح أني لم أقرأ النص ولم أعرف أي تفاصيل عنه، لكنه سيكون ناجح بسبب وجود رشا شربتجي، فخياراتها ذكية وصحيحة دائما، وأيضاً مسلسل الرابوص للمخرج إياد نحاس سيكون مسلسل ناجح لأن فكرته جديدة “.

ماجد العجلاني – ميلودي اف ام

شام تايمز

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