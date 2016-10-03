بالوتيلي يمنح نيس صدارة الدوري ويثير الجدل مجدداً

استعاد فريق نيس صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد تغلبه على ضيفه لوريان بنتيجة (2-1)، اليوم، الأحد، باستاد أليانز ريفييرا، في الجولة الثامنة للمسابقة.

تقدم الجناح البرتغالي ريكاردو بيريرا لنيس في الدقيقة 11، وأدرك المهاجم الكاميروني بنيامين موكاندجو هدف التعادل للوريان في الدقيقة 61، لكن الإيطالي ماريو بالوتيلي سجل هدفا قاتلا قبل النهاية بأربع دقائق جلب به الفوز لفريقه.

وأثار بالوتيلي الجدل مجددا، بعد طرده في الوقت بدل الضائع عن الشوط الثاني لحصوله على الإنذار الثاني بسبب السلوك غير الرياضي، وكان نال بطاقته الصفراء الأولى بعد خلعه قميصه احتفالا بهدف الفوز.

وبهذه النتيجة، وصل نيس للنقطة رقم 20 بفارق نقطة واحدة عن موناكو الوصيف، في حين يقبع فريق لوريان في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن نانسي المتذيل.

كووورة

شام تايمز

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