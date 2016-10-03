زيدان : أنا المسؤول عن السقطات .. وريال مدريد لا يعاني

أقر المدير الفني لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أن فريقه لا يعاني من أزمة بعد التعادلات الإيجابية الأربعة الأخيرة في الدوري ودوري أبطال أوروبا، كما أكد أن هناك شئ ما يحدث وأنه يقوم بالبحث عن الحلول.

وقال زيدان في مؤتمره عقب نهاية المباراة والذي نشرته صحيفة “أس” الإسبانية :”لدي طعم سئ في فمي، لم نترك الخصم يلعب في الشوط الثاني وكنا أفضل منهم، كان يجب أن نسجل الأهداف خلال 90 دقيقة لكننا لم نستطع”.

وأضاف :”في المباريات الأخيرة نحن نقدم أداءًا جيدًا في الشوط الثاني لأننا في حالة جيدة بدنيًا، أنا المسؤول عما يحدث ولا بد لي أن أجد الحلول لكن هذا لا يعني أننا في أزمة، لدينا وضع أكثر كثافة في التدريبات والمباريات، لا يمكن أن نستمر على هذا المنوال”.

وتابع :”نحن لسنا في أزمة ما زلنا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وما يحدث لا يمكن أن يستمر فهذا أمر من الجنون، على الرغم من أننا لا زلنا أبطال في المسابقتين إلا أننا حققنا أربع تعادلات، لن نفقد أعصابنا علينا أن نعمل بجد ونكون أكثر كثافة في المباريات المقبلة”.

وأكمل :”عندما يكون خصمك عدوانيًا فإنه من الصعب أن تحصل على بداية جيدة، الآن هناك إستراحة دولية وسوف نرى ما سيحدث بعدها، لا زال علينا أن نعمل”.

وواصل :”في المباراة اليوم وأمام فياريال كان لنا رد فعل جيد، ولكن البداية السيئة كلفتنا الكثير، علينا أن نعمل أكثر ونجد الحلول المناسبة، لدينا نوعية جيدة من اللاعبين لكن هناك شئ ما يحدث”.

واختتم :”لا أعتقد أن كوفاسيتش كان سيئًا، لم أكن أريد المخاطرة بإشراك خاميس، إيسكو كان جيدًا اليوم أيضًا”.

كووورة

شام تايمز

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