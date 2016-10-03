جيني اسبر : أعمل 16 ساعة في اليوم وأفكر بالاعتزال

قالت النجمة السورية جيني اسبر لـ ميلودي اف ام إنها قد تفكر بالاعتزال لتأخذ استراحة، كاشفة أنها تعمل 16 ساعة في اليوم.

وأوضحت جيني في اتصال هاتفي مع ميلودي اف ام ضمن النشرة الفنية، إنه “لا يوجد وقت للراحة أغلب الأحيان، فالوقت كله لأبنتي أو للتصوير أو للسفر، وليس هناك أي وقت لجيني, أفكر بموضوع الاعتزال أحياناً وأقول بأنني بحاجة استراحة لفترة “.

وتابعت “أريد اختيار عمل أو عملين فقط في الأيام القادمة، لأكون مع ابنتي نوسة في الوقت المتبقي”.

وتحدثت جيني عن الأزياء و إن كانت ترى بنفسها اليوم كأيقونة للموضة فقالت “دخلت مجال الفاشن من صغري فقدمت عروض الأزياء ودخلت مجال التمثيل الذي يطلب مني الاهتمام الزائد بمظهري، وهذه الخلطة جعلتني مميزة عن غيري بمجال الأزياء لكنني لست “fashion icon” نهائياً و هذا الاسم كبير علي”.

وأردفت “ليس لدي وقت لأي شي أبداً سوى الرياضة التي تأخذ ساعة يومياً فقط، وباقي الوقت أكون في التصوير لـ 16 ساعة في اليوم، ثم مع نوسة “.

وفيما يتعلق بأجزاء مسلسل صبايا، قال ” برأيي (صبايا) لديه مقومات كافية للاستمرار لأكثر من 5 اجزاء، صحيح أنني لست مع تكرار التجربة بشكلها السابق، ولكن من الممكن انتاج مسلسل من نفس نوع صبايا يتناول المرأة والنساء بمجتمعنا بشكل عام كالمطلقات أو ربات المنازل أو المرأة العاملة “.

وتحدثت جيني عن تحضيراتها للموسم الدرامي القادم قائلةً : أشارك حاليا بتصوير مسلسل كوميدي أسمه “هواجس عابرة” من أخراج مهند قطيش مع العديد من النجوم السوريين الرائعين و هو عمل “ظريف”.

و تابعت “موخراً انهيت تصوير مسلسل الرعب السريالي “الرابوص”، من إخرج المخرج المميز اياد نحاس و الكاتب سعيد الحناوي مع مجموعة من النجوم المهمين وهو مسلسل جديد وغريب وانشالله سينجح، وحاليا أقرأ نص مسلسل “أسوار دمشق” على أن أبدأ التصوير قريبا مع المخرج مروان بركات”.

وأكدت جيني أنها “اعتذرت عن مجموعة أعمال منها مسلسل “كعب عالي” نتيجة ضيق الوقت”.

ماجد العجلاني – ميلودي اف ام

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes