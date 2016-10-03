صحيفة: تركيا أرسلت الف جندي سراً لتنفيذ مخطط المنطقة الآمنة داخل سوريا

قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، إن تركيا أرسلت نحو ألف جندي من قوات المشاة والمدرعات وسلاح الجوية ، لتنفيذ عمليات سرية لإقامة منطقة أمنة داخل الحدود السورية بمساعدة قوات المعارضة.

ونقلت الصحيفة البريطانية، يوم السبت، عن محلل سياسي في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية التركية، ميرفي طاهرة أوغلو، قوله إن “تركيا سوف تقوم بعمل أحادي الجانب في سوريا مستقبلًا، خاصةً أن أنقرة تسعى لإقامة منطقة أمنة داخل سورية منذ فترة، وهو الأمر الذي تعارضه الولايات المتحدة الأمريكية، لتقاربها مع وحدات (حماية الشعب الكردية)”.

واعتبرت الصحيفة أن عملية “درع الفرات” تمثل بالنسبة لأنقرة توترا متزايدا مع واشنطن، حيث هاجمت القوات التركية المقاتلين الأكراد الذين يعتبرون حلفاء أمريكا الرئيسين في القتال ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

ولفتت الصحيفة الى ان روسيا تتجاهل عمليات انقرة داخل سوريا، كونها مشغولة حالياً بمعركة حلب، فضلا عن ان العمل التركي لا يهدد مصالحها في سوريا.

وذكرت الصحيفة ان واشنطن حذرت أنقرة من الهجوم على “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تمثل “وحدات حماية الشعب” التابعة لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي” عمادها، إلا أن تركيا تجاهلتها، التي أشارت إلى نية القوات التركية الهجوم على منبج.

وتدعم الولايات المتحدة “وحدات حماية الشعب” في قتال “داعش” في سوريا , وهي سياسة لاقت انتقادات من تركيا التي تتهمها بتنفيذ اعتداءات داخل تركيا بالتعاون مع “حزب العمال الكردستاني”، المصنف ضمن قائمة الإرهاب لديها.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال يوم الأحد الماضي، إن قوات عملية “درع الفرات” شمالي سوريا، مضطرة للتمدد 45 كيلو مترًا على الأقل نحو الجنوب للوصول إلى مدينة “منبج”، مشيرًا أنه سيعقب ذلك إقامة منطقة آمنة فعلية بمساحة 5 آلاف كيلومتر مربع تقريبًا.

وطالبت تركيا, في وقت سابق, مدعومة بأطياف معارضة, بإيجاد “مناطق عازلة” ضمن الحدود السورية شمال سوريا بمحاذاة الحدود التركية، بينما حذرت السلطات السورية من ذلك باعتباره “اعتداء على سيادة البلاد”.

وأطلقت تركيا في 24 آب الماضي، عمليات عسكرية في الشمال السوري اطلقت عليها اسم “درع الفرات” تستهدف تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) والمقاتلين الأكراد في آن معا, حيث تمكنت فصائل معارضة سورية من السيطرة على جرابلس وعدد من المناطق المحيطة بها , كما انهت تواجد “داعش” على الشريط الحدودي مع تركيا.

شام تايمز

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