العثور على أثر ضخم لقدم ديناصور في منغوليا

عثر علماء في صحراء غوبي في منغوليا على واحد من أكبر آثار أقدام الديناصورات المكتشفة حتى الآن في العالم، بحسب ما أعلنت جامعة يابانية متخصصة في العلوم.

ويبلغ طول الأثر متراً وستة سنتيمترات، وعرضه 77 سنتيمتراً، وعثر عليه الشهر الماضي في طبقة جيولوجية تشكلت قبل ما بين 70 إلى 90 مليون عام، بحسب الباحثين اليابانيين والمونغوليين.

وتشكل هذا الأثر حين كان الديناصور يمشي في الوحل، وهو من نوع تيتانوصور، وهو حيوان ضخم يصل طول عنقه إلى ثلاثين متراً وارتفاعه إلى عشرين.

وقالت جامعة اوكاياما للعلوم في اليابان “إنه اكتشاف نادر، إنه أثر متحجر لقدم طوله أكثر من متر، وما زال يحمل شكل المخالب”.

وتتعاون هذه الجامعة في أبحاثها مع الأكاديمية العلمية في منغوليا.

( AFP )

شام تايمز

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