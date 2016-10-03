وزير الصحة الألماني : مجال التمريض مناسب لدمج اللاجئين

دعا وزير الصحة الاتحادي الألماني، هرمان جروهه، للاستعانة باللاجئين في مجال التمريض.

وقال ،في تصريحات خاصة لصحيفة “بيلد أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر اليوم الأحد : “ليس لدي أي شك في أن يكون مجال التمريض مناسبا لدمج اللاجئين”.

وأضاف جروهه قائلا: “هناك كثير من المهن المتنوعة بمؤهلات مختلفة في مجال الرعاية – من مساعدي التمريض وحتى المختصين المؤهلين”، ولكنه أكد أنه من الواضح “أن المعرفة اللغوية تعد شرطا؛ لأن هناك رعاية إنسانية دائما ضمن مهام التمريض”.

(DPA)

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes