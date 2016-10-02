كان يصلي باتجاه مختلف عن الكعبة .. كما أصبح يأكل الفواكه فقط ليصبح ” نقياً ” ! .. ألمانيا : فتى سوري لاجئ يعترف بصلته بتنظيم ” داعش “

اعترف سوري (١٦ عاماً) بصلته في” تنظيم داعش” الارهابي وذلك بعد أن قبضت القوات الخاصة عليه قبل عشرة أيام في مبنى ايواء اللاجئين في مدينة كولن الواقعة في ولاية شمال الراين – فيستفالن غربي ألمانيا.

المعلومات في وسائل إعلام ألمانية، أفادت بأن سلوك الشاب تغير كثيرا عندما كان في مبنى ايواء الاجئين حيث بدأ يصلي في اتجاه مختلف عن الكعبة كما أصبح يأكل الفواكه فقط وذلك لكي يكون – حسب اعتقاد الشاب – “نقياً”.

وقالت عائلة المراهق إنها لم تلاحظ أي تغيير عليه فهو كغيره من الشباب في سن المراهقة ولم يتصرف بشكل غريب.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن المراهق منذ الرابع من أيلول تواصل مع شخص مجهول وتحدثا باللغة العربية.

وأضافت الوزارة أن سجل المحادثة أظهر أن الشاب بدأ يتطرف بشكل متزايد حيث طلب منه الشخص المجهول صنع قنبلة وتفجيرها.

وسأل الشاب الشخص المجهول كيف يصنع عبوات ناسفة ، كما سأله إن كان من المسموح قتل أشخاص أبرياء حيث أجابه ذلك الشخص بأن ذلك مشروع.

ورفعت النيابة دعوى قضائية بحق المراهق بتهمة الاشتباه بالإعداد لأعمال عنف تخريبية خطيرة.

شام تايمز

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