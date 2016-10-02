تركيا تنقل 25 ألف لاجئ سوري من مخيم إلى ” كرفانات جاهزة “

شرعت السلطات التركية، اليوم ، في نقل لاجئين سوريين من مخيم لجوء يقيمون به في ولاية “قهرمان مرعش” جنوبي البلاد، إلى بيوت جاهزة (كرفانات) في مدينة سكنية جديدة بذات الولاية، في خطوة نحو تحسين ظروف معيشتهم.

وتقع المدينة الجديدة في حي “سيفيرجا هويوك” على الطريق الواصل بين ولايتي “غازي عنتاب” و”قهرمان مرعش”. ومن المتوقع أن يسكنها حوالي 25 ألف لاجئ، في 5 آلاف بيتٍ جاهز.

والمخيم الذي بدأ إخلاؤه أنشأته رئاسة هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية (آفاد) التابعة لرئاسة الوزراء، والهلال الأحمر التركيين عام 2012، ويعيش فيه قرابة 18 ألف و500 لاجئ.

(ANADOLU)

شام تايمز

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