من جديد .. أولي هونيس رئيساً لبايرن ميونيخ

أعلن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم يوم (السبت) أن رئيسه السابق أولي هونيس هو المرشح الوحيد في انتخابات رئاسة النادي المقررة في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

ويتولى رئاسة بايرن حالياً كارل هوبفنر الذي كان أكّد منذ فترة طويلة أنه يتولّى المهمة موقتاً وأنه سينسحب في حال رغب هونيس بالعودة.

وتعتبر رئاسة نادي بايرن ميونيخ وظيفة إشرافية، ويتولى الإدارة التنفيذية كارل هاينتس رومينيغه.

وخرج هونيس (64 عاماً) من السجن في 29 شباط (فبراير) الماضي بعد أن أمضى نصف العقوبة (21 شهراً) التي فرضت عليه في آذار (مارس) 2014 لمدة 3 سنوات ونصف السنة بسبب تهربه من دفع الضرائب.

واشتهر هونيس كلاعب ثم كمسؤول في بايرن ميونيخ، وحكم عليه بالسجن بسبب عدم إبلاغ مصلحة الضرائب عن مبلغ 28.5 من عائدات البورصة في سويسرا، وأودع سجن لاندسبرغ في مقاطعة بافاريا.

(AFP)

شام تايمز

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