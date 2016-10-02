صربيا .. تهريب نصف طن من الحلوى للاستخدام الشخصي !

ضبطت الجمارك الصربية نصف طن من الحلوى (الكيك) مهربة عبر الحدود من بلغاريا. وعثر على هذه الكعكات (137 علبة من أنواع مختلفة) داخل حافلة كانت تقوم برحلة بين بلغاريا وإسبانيا.

وكان على الجهة المسيّرة للرحلة الإبلاغ عن حمولة الحافلة من الحلوى نظراً إلى أنها تعبر في أراضي صربيا، وهي بلد غير عضو في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الجمارك الصربية، في بيان، إلى أن «الحمولة الإجمالية بلغت 500 كيلوغرام من الحلوى من دون وثائق» رسمية.

وقال السائق والركاب إن ليس لديهم شيء ينبغي التصريح عنه باستثناء مقتنياتهم الشخصية و»بعض الطعام والخضر»، وفق البيان. غير أن رجال الجمارك الذين كانوا يفتشون الحافلة على معبر غرادينا الحدودي وجدوا عدداً كبيراً من علب الحلوى حتى داخل المراحيض.

(AFP)

شام تايمز

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