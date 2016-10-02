مقتل 9 مدنيين بقصف للتحالف الدولي على بلدة غيطون بريف حلب

لقي 9 مدنيين مصرعهم جراء قصف جوي نفذه طيران التحالف الدولي على بلدة غيطون شرق مدينة مارع بريف حلب.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب ضفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان 9 مدنيين من عائلة واحدة قتلوا نتيجة استهداف طيران التحالف بلدة غيطون الخاضعة لسيطرة داعش في ريف حلب.

من جهتها, اشارت مصادر مؤيدة الى ان 9 مدنيين سقطوا بقصف نفذته طائرات التحالف الدولي على قرية غيطون شرق مدينة مارع .

وجاء ذلك عقب قصف طيران التحالف الدولي, بقيادة واشنطن, جسرين في ريف دير الزور, بحادثة مشابهة لقصف قام به منذ أيام قليلة.

وكان التحالف الدولي استهدف, يوم الخميس الماضي, قرية حاجي كوسا تابعة لمدينة الباب في ريف حلب, مما ادى الى مقتل امرأة و3 من اطفالها.

وسبق ان اعترف التحالف بمقتل عشرات المدنيين في منبج بريف حلب مؤخرا, قبل ان يبدأ البنتاغون باجراء تحقيقا رسميا في معلومات “موثوقة” حول الحادثة.

وتقود واشنطن تحالفا دوليا يضم أكثر من 60 دولة، يقوم بتوجيه ضربات جوية ضد مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في سوريا والعرق.

شام تايمز

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