فوج الإطفاء يعمل للسيطرة على حريق شب بضهر دريكيش الحراجية

يعمل فوج إطفاء طرطوس ووحدة الإطفاء في مدينة دريكيش والدفاع المدني ووحدات الإطفاء التابعة لمديرية الزراعة على إخماد حريق شب اليوم في منطقة ضهر دريكيش، حيث أتت ألسنة النار على مساحة كبيرة من الأشجار الحراجية.

وأكد رئيس فوج الإطفاء المقدم سمير شما في تصريح أنه يتم العمل على السيطرة التامة على الحريق وقد يستغرق مدى ساعتين او 3 ساعات لإخماده نهائياً.

ولفت شما إلى أن عناصر وسيارات الفوج تعمل أيضاً على إخماد عدة حرائق في حراج منطقة دريكيش و مشتى الحلو بين قريتي جنين وعين بشريتي.

وأوضح شما أنه بعد الانتهاء من إخماد الحرائق سيتم وضع تصورات لأسباب هذه الحرائق ومن المرجح أن تكون أسباب معظمها الإهمال، حيث يقوم بعض المزارعين مع اقتراب حلول موسم قطف الزيتون بعمليات القش والحرق.

سانا

شام تايمز

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