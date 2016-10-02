التسليف الشعبي : تعليمات قرض ذوي الدخل المحدود بعد رفعه إلى 500 ألف ليرة

أصدر مصرف التسليف الشعبي تعليمات الحصول على قرض ذوي الدخل المحدود بعد رفع سقفه من 300 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف ليرة مع تفاصيل الفائدة والمدة والأوراق المطلوبة.

وذكر المصرف في بيان إن “قيمة القرض المسموح بمنحه تبلغ 499500 ليرة سورية وقيمة العمولات عليه 12144 ليرة سورية وصافي القبض يبلغ 487356 ليرة ومبلغ الفائدة 186300 ليرة حيث تبلغ القيمة الكلية التي ينبغي على المقترض سدادها 685800 ليرة أما القسط الشهري فهو 11430 على مدى 5 سنوات”.

ولفت المصرف إلى أن “المطلوب كفيلان أو أكثر حسب حالة كل قرض مع العلم أنه يتم استقبال طلبات القروض كامل أيام الشهر ومدة القبض المفترضة لا تتعدى من 2 إلى 5 أيام حسب ضغط العمل”.

سانا

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes