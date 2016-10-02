لعنة التعادلات تضرب ريال مدريد أمام إيبار

واصل فريق ريال مدريد مسلسل تعادلاته وسقط على أرضه أمام ضيفه إيبار بهدف لكل منهما ، مساء الأحد ، على ملعب “سنتياجو برنابيو” في الجولة السابعة للدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم إيبار بهدف فران ريكو في الدقيقة السادسة وتعادل جاريث بيل للريال في الدقيقة 18 ليسقط الفريق المدريدي في فخ التعادل الثالث على التوالي بالليجا بعد مباراتي فياريال ولاس بالماس بجانب أنه التعادل الرابع توالياً للفريق بعد أن تعادل مع دورتموند الألماني بأبطال أوروبا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد المتصدر وارتفع رصيد إيبار إلى 11 نقطة في المركز الثامن.

البداية كانت مهزوزة من جانب ريال مدريد وخطأ يثير القلق من جانب الحارس كايلور نافاس ولكنه استدركه سريعاً ، ووجه جاريث بيل تسديدة قوية اصطدمت في الشباك الخارجية ولكن إيبار نجح في زيارة شباك ريال مدريد بعد مرور 6 دقائق فقط من كرة عرضية استغلها اللاعب فران ريكو بضربة رأس سكنت مرمى نافاس المسؤول عن الهدف وأيضاً دفاع الفريق المدريدي.

وحاول ريال مدريد استجماع قوته من جديد بعد هدف إيبار المباغت ولكن التمريرات المقطوعة كانت مشكلة واضحة في صفوف فريق العاصمة ، وحاول جاريث بيل الوصول لمرمى إيبار بانطلاقة من الجبهة اليمنى وتمريرة عرضية أبعدها الدفاع.

وفي الدقيقة 18 ، نجح جاريث بيل في تسجيل هدف التعادل من ضربة رأس مستغلاً التمريرة العرضية من جانب كريستيانو رونالدو ليعيد الريال سريعاً إلى المباراة.

واستمر مسلسل أخطاء دفاع ريال مدريد الذي فشل في التعامل مع انطلاقة الجناح السريع ليون الذي سدد كرة قوية أنقذها نافاس حارس الريال ، وظهر ضعف الجبهة اليسرى في غياب مارسيلو واندفاع دانيلو الهجومي.

تحسن أداء الريال بعد مرور 25 دقيقة ، وتراجع إيبار للدفاع التام ونال إسكالنتي لاعب الضيوف أول بطاقة صفراء للخشونة وأهدر كريم بنزيمة كرة غريبة من عرضية دانيلو المتقنة بينما انتفض كريستيانو رونالدو مرة آخرى بعد صناعة هدف بيل وانطلق من الجبهة اليسرى وسدد بقوة وأنقذها دفاع إيبار قبل تدخل بنزيمة.

أفسد بيبي هجمة مرتدة لإيبار في الدقيقة 34 ، وأنقذ دفاع إيبار كرة سريعة من الريال ومرر رونالدو كرة سريعة إلى بنزيمة أبعدها الدفاع ثم كرة آخرى عرضية من النجم البرتغالي فشل بيل في استغلالها ، وأضاع رونالدو ضربة رأس فوق العارضة ونال ثلاثي الريال كارفخال وبيل وبيبي على البطاقة الصفراء في لعبة واحدة بعد اعتراض الأخيرين على قرار الحكم بإنذار كارفخال لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وأجرى زيدان مدرب ريال مدريد تغييرين في بداية الشوط الثاني بنزول ناتشو وموراتا على حساب بنزيمة وفاران لعلاج الضعف الهجومي وثغرة الجبهة اليسرى.

وحصل داني جارسيا لاعب إيبار البطاقة الصفراء للخشونة مع فرصة ضائعة من كريستيانو رونالدو قبل أن يهدر ليون لاعب إيبار السريع فرصة للتسجيل عبر الجبهة اليسرى بتسديدة متسرعة قبل أن يبعد ناتشو محاولة آخرى بتمريرة عرضية من الضيوف.

وأهدر ريال مدريد فرصة قريبة بعد كرة عرضية من موراتا ردها بيل بالرأس إلى إيسكو المرتبك ثم تسديدة من رونالدو فوق العارضة مع مطالبات بلمسة يد ضد داني جارسيا مدافع إيبار ، وألغى الحكم هدفاً لموراتا بسبب التسلل في الدقيقة 54.

ونال موراتا البطاقة الصفراء لإدعاء السقوط في منطقة الجزاء في الدقيقة 56 ، واستمرت محاولات الريال للتقدم بمحاولة من كريستيانو أساء تقديرها وضربة رأس من إيبار مرت فوق العارضة ثم حرم القائم جاريث بيل من التقدم بضربة رأس ثم كرة آخرى من موراتا فشل في تحويلها للشباك.

وأهدر رونالدو فرصة محققة بضربة رأس فوق العارضة ، ونال بينا لاعب إيبار البطاقة الصفراء.. وأشرك ريال مدريد آخر تغييراته بنزول أسينسيو على حساب إيسكو في الدقيقة 72.

ودفع إيبار باللاعب كيكي جارسيا بدلاً من سيرجي إينريتش في الدقيقة 76 ، وكثف ريال مدريد ضغطه على دفاعات الضيوف أملاً في خطف هدف الفوز وانطلق كوفاسيتش ولكن بتمريرة ضعيفة لم يدركها رونالدو ونال ريكو لاعب إيبار البطاقة الصفراء.

وأضاع أسينسيو ضربة رأس فوق العارضة ، واصطدمت تسديدة رونالدو في الدفاع لتتحول إلى ضربة ركنية.. ودفع إيبار باللاعب مانويل بيبي على حساب بينا في الدقيقة 87 ، وأفسد بيبي هجمة مرتدة خطيرة لإيبار ودفع الضيوف بآخر تغيير بنزول أدريان جونزاليز بدلاً من ليون لاستهلاك الوقت وفشل الريال في استغلال الفرصة الأخيرة بعرضية بيل لينتهي اللقاء بالتعادل.

كووورة

شام تايمز

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