أتلتيكو مدريد يعبر فالنسيا ويتصدر الليجا مؤقتا

صعد فريق أتلتيكو مدريد مؤقتا إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على ملعب مضيفه فالنسيا 2-صفر، اليوم، الأحد، في المرحلة السابعة من المسابقة.

وتقدم المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان بهدف لأتلتيكو في الدقيقة 63، ثم أضاف مواطنه كيفين جاميرو الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن الشوط الثاني.

وأهدر أتلتيكو ضربتي جزاء عن طريق جريزمان وجابرييل فرنانديز إريناس وسط تألق لافت من جانب الحارس البرازيلي لفالنسيا، دييجو ألفيس، الذي تصدى للركلتين.

ورفع أتلتيكو رصيده في الصدارة إلى 15 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد وبرشلونة قبل مباراة الفريق الملكي مع ضيفه إيبار، ومباراة الكتالوني مع مضيفه سيلتا فيجو في وقت لاحق اليوم.

وتوقف رصيد فالنسيا عند ست نقاط في المركز السادس عشر بعد هزيمته في مباراة اليوم التي جرت في حضور الإيطالي تشيزاري برانديلي المدرب الجديد للفريق الذي سيتولى المهمة خلفا للمدرب المؤقت فورو جونزاليس، الذي قاد فريق الخفافيش لفوزين متتاليين على ألافيس وليجانيس، بعد توليه المهمة خلفا لباكو أيستاريان الذي أقيل من منصبه قبل نحو أسبوعين بعد خسارة الفريق مبارياته الأربع الأولى في الدوري.

شام تايمز

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