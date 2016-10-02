مورينيو يتحدى الانتقادات: قدمنا أفضل مباراة وأهدرنا 7 أهداف

أبدى جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، رضاه عن أداء الفريق في مباراة ستوك سيتي، رغم التعادل 1-1 في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، متجاهلا الانتقادات التي يتعرض لها.

وقال مورينيو، في تصريحات عقب اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد، على ملعب “أولدترافورد”، “هذا أفضل أداء لمانشستر يونايتد هذا الموسم، كان من الممكن إنهاء الشوط الأول متقدمين بأربعة أو خمسة أهداف، وكذلك إنهاء اللقاء بالفوز بفارق 6 أو 7 أهداف، ولكن هذه كرة القدم، لقد أهدرنا سبع فرص محققة”.

وأضاف “حارس مرمى ستوك سيتي قام بتصدي رائع في الدقيقة الأولى، وواصل تألقه لنهاية المباراة، هذا رأيي ومقتنع به تمامًا مهما قال الآخرون”.

وتابع المدير الفني “كنا نتطلع لحصد النقاط الثلاث بأداء رائع، ويكفيني رد فعل جماهير مانشستر يونايتد عقب اللقاء، ستوك سيتي فريق محظوظ للغاية، والتوفيق جزء من كرة القدم”.

وجمع مانشستر يونايتد 13 نقطة في أول 7 جولات من البريمييرليج، بعد أربعة انتصارات وخسارتين وتعادل.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes