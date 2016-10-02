ديبالا يمدح هيجواين: أرتاح كثيرًا في اللعب بجواره

أبدى اللاعب الأرجنتيني ديبالا سعادته بتسجيله أول أهدافه في الدوري هذا الموسم لفريقه في شباك إمبولي، بعدما افتتح أهدافه في العموم هذا الموسم قبل 3 أيام أمام دينامو زغرب في دروي الأبطال مؤكداً أن هناك تناسقًا كبيًرا بينه وبين مواطنه هيجواين.

وقال ديبالا في تصريحات تليفزيونية لشبكة (سكاي سبورت): “كنت بحاجة إلى هذا الهدف، بعد تسجيلي في كرواتيا كنت بحاجة لتسجيل أول أهدافي المحلية قبل التوقف “.

وأضاف ديبالا: ” اللعب مع هيجواين مريحاً للغاية، فنحن متفاهمان بشكل كبير وعلاقتنا الشخصية قوية ونتحدث كثيراً سوياً وهو ما يسهل الكثير من الأمور داخل الملعب “.

واختتم اللاعب الأرجنتيني حديثه قائلاً: ” علينا التفكير في كل مباراة على حدة والتعامل مع كل لقاء وكأنه هدف منفصل حتى نحقق أهدافنا مع نهاية الموسم في شهر مايو بنجاح “.

كووورة

شام تايمز

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