المنطقة الآمنة .. حظر جوى غير معلن .. حقائق مؤكدة وتداعيات مؤجلة

بداية يمكن التأكيد أن المنطقة الآمنة في شمال سورية قد تحققت بمجرد اتخاذ القرار بتنفيذ عملية درع الفرات من قبل الجيش السوري الحر، بدعم من الجيش التركي في آخر آب/أغسطس الماضي.

أهداف العملية كانت واضحة أيضاً من اليوم الأول، وتتمثل بحماية الأمن القومي التركي، وتأمين الحدود المشتركة مع سورية، وإقامة منطقة خالية من التنظيمات الإرهابية وآمنة، لإيواء اللاجئين من داخل سورية، وحتى عودة من غادر منهم إلى مدنهم وقراهم التي شردوا منها.

ما من شك أن أهداف سياسية وحتى استراتيجية كانت حاضرة أيضاً، وتتمثل بمنع تقسيم سورية، فرض تركيا كلاعب وعامل مهم في الحل السياسي، وتكريس الجيش الحر كعنصر عسكرى أساسي، وممثل شرعى للشعب في مواجهة داعش، كما في تحديد مستقبل سورية.

حسب الخطط الموضوعة فإن المنطقة الآمنة تمتد على طول 92 من الحدود التركية السورية بعمق 45- 50 كم داخل الأراضي السورية بمساحة 5000 كم تقريباً.

وهي تمتد طبعا من جرابلس والراعي شمالاً، إلى الباب ومنبج جنوباً، ومن نهر الفرات شرقاً إلى عفرين غرباً.

خطة المنطقة الآمنة كانت موضوعة منذ سنوات، وكانت جاهزة للتنفيذ منذ عام تقريباً أي منذ صيف العام الماضي 2015 إلا أن ذلك لم يحدث لعدة أسباب منها تمنّع وتلكؤ الجيش التركي بقيادته القديمة واستقلاليته الواضحة عن القيادة السياسية، وعدم حماس واشنطن التي كانت وما زالت تعطي الأولوية للتفاهم مع موسكو وطهران وحلفائهم، مع تأجيل الحسم في مصير النظام والرئيس بشار الأسد، ثم كانت الأزمة مع روسيا بعد حادثة إسقاط الطائرة في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي والتي جعلت التنفيذ مستحيلاً سياسياً وعملياً.

مع التحولات والتطورات الداخلية بعد الانقلاب، وعودة الجيش لسلطة القيادة السياسية والخارجية، بعد التطبيع مع موسكو، ورغبة واشنطن في إرضاء وتهدئة أنقرة الغاضبة من الموقف الخجول من الانقلاب، واعتمادها علي بي كا كا لمحاربة داعش في سورية، باتت الظروف مهيأة لتنفيذ العملية، خاصة مع تقدم بي كاكا السوري غرب الفرات، وعدم التزام واشنطن بتعهداتها المتضمنة انسحابهم بمجرد الانتهاء من تحربر منبج من تنظيم داعش.

بعد شهر تقريباً من تنفيذ العملية تم تحرير حوالى 1000 كم أي خمس المساحة المستهدفة مع اعتماد رئيسي طبعاً على الجيش الحر، بوجود 3500 مقاتل تقريبا ما يعنى أن العملية ستحتاج ثلاثة إلى أربع شهور أخرى للانتهاء منها، وستحتاج حتماً إلى تضاعف عدد قوات الجيش الحر كما القوات التركية الداعمة له، علماً أن نجاح العملية من بدايتها والزخم الذي خلقته سياسياً وميدانياً أدّى إلى زيادة تدفق المقاتلين، وانضمام المزيد من الثوار للجيش الحر، مع الوقت وبالتأكيد ستكون زيادة في عدد وعديد القوات التركية المساندة له علماً ان صحيفة حريات قالت الشهر الماضى أن العدد قد يصل الى 15000 جندى.

يجب الانتباه إلى أن الحديث والسجال السياسي والإعلامي حول درع الفرات يخلط بين المنطقة الآمنة ومنطقة الحظر الجوي دون إعطاء الانتباه أو الاهتمام الكافي أيضاً للتداعيات السياسية والعسكرية للعملية بعد الانتهاء منها طبعاً أي بعد ثلاثة إلى أربع شهور من الآن على الأقل.

كما قلنا بالمعنى التقني المنطقة الآمنة تم تحقيقها، وهى تنتظر إنجاز بقية العمل بعد الانتهاء من مرحلة وضع الأسس، وهي المرحلة الأصعب طبعاً، وثمة تأييد واضح للعملية أقله بما يتعلق بإقامتها بالمعنى البعد الجغرافى. فواشنطن دعمتها علناً، وهي تدعم حق تركيا بالدفاع عن أمنها مع حذر في تداعياتها السياسية، وخاصة الاعتماد على الجيش الحر، وأنقرة في محاربة الإرهاب، بما في ذلك شروطهم أو مطالبهم للمضي قدماً في محاربة داعش في عاصمتها الرقة، كما الحسم في مصير النظام ، وهي الأمور التي لم تتبناها الإدارة الأمريكية حتى الآن، كونها أي واشنطن ما زالت تعتمد على إيران وحلفائها في الحشد الشعبى على اختلاف مسمياتهم، كما على الإرهابيين حتى وفق التعريفات والتوصيفات الأمريكية مع حذر وتردد في مقاربة مصير النظام.

روسيا من جهتها ولعوامل استراتيجية مرتبطة بالعلاقات الثنائية مع تركيا في بعدها السياسي الاقنصادي الأمني، دعمت العملية التركية وحتى تفهمت أسبابها، كما قال الرئيس بوتين منذ فترة، وسفيره في أنقرة من أيام، وهي تدعم المنطقة الآمنة والأهداف المؤسسة لها لتنظيف الحدود وعمقها من الإرهاب وإقامة منطقة آمنة للاجئين حين عودتهم، وحتى لو تم تقوية الجيش الحر، فإن موسكو ليس بوارد الصدام مع أنقرة حول هذه النقطة في هذا الوقت تحديداً، رغم القلق البالغ من التداعيات والمماثل طبعاً للقلق الأمريكي.

أما الحظر الجوّي فأمر مختلف تماماً، واشنطن غير مستعدة له حتى الآن، وهي ليست بصدد انخراط أكثر أو التدخل عسكرياً أو حتى مواجهة روسيا أو طهران حليفتها في العراق أو تقديم غطاء جوّي مع تحذير صارم لمن يتحداه أو يخرقه، وهي ستتأقلم مع فكرة المنطقة الآمنة دون حظر جوّي معلن أو رسمي، وستحاول مجاراة تركيا فيها لضمان ألا تخرج أو تشوش أنقرة على السياسة الأمريكية في المنطقة.

أما موسكو فموافقة ضمناً على العملية والمنطقة، وأيضاً دون إعطاء تعهد أو موافقة علنية على مبدأ وفكرة الحظر الجوي، وهي طبعاً لن تنفذ طلعات أو غارات بهذه المنطقة التي ستكون خالية من الإرهابيين، ما يعنى غياب المبرر من جهة. ومن جهة أخرى فهي تحت الحماية التركية المباشرة ما يعني المجازفة بالعلاقات الثنائية ولمصالح المشتركة بين البلدين.

المنطقة الآمنة ستحتاج إذن إلى شهور لإنجازها، وسيتم حتما تحرير الباب ومنبج وإخراج من تبقى من بي كا كا، ولو بالقوة-عددهم 200 تقريباً-، وسيكون بعد ذلك عمل كبير فيما يخص إصلاح البنى التحتية، وعودة الحياة إلى طبيعتها في أبعادها وجوانبها المختلفة الاقتصادية الاجتماعية الصحية والتعليمية، وسيكون عمل لإيواء اللاجئين ممن هم الآن داخل سورية، وعودة من يريد منهم من تركيا تحديداً، وسيكون طبعاً تطور في قوة الجيش الحر عدة وعتاد، وقد يصل عديده إلى 10000 مع الوقت وطبعاً سيتم تجهيزه بالعتاد والأسلحة المتطورة اللازمة، بما فيها المدرعات وسيصبح عملياً القوة السورية الأكثر استعداداً وجاهزية لمواجهة داعش كما للعب دور مستقبلي في سورية.

أما عملية درع الفرات ببعدها الواسع فربما تحتاج سنوات كما قال مسؤول تركي منذ أيام وبعد الانتهاء من المنطقة الآمنة بعد شهور تتزامن طبعاً مع الانتخابات الأميريكية، ثم تسلم الإدارة الجديدة مهامها سيتم النظر في الملفات المختلفة، بما فيها هزيمة داعش في سورية تحديداً في عاصمة التنظيم الرقّة مع انفتاح تركي على معركة الموصل في العراق، أيضاً، ولكن في السياق السوري سيكون إصرار على دور الجيش الحر في معركة الرقة، وعلى إبعاد بي كا كا السوري عن المعركة، ثم استنساخ نموذج جرابلس في الرقة، وفي المناطق التي سيتم تطهيرها من داعش وبقية التنظيمات الإرهابية.

واشنطن وموسكو متريثتان حتى الآن في مقاربة التداعيات والدلالات السياسية والعسكرية للمنطقة الآمنة، وسيعملان على بقائها في المنطقة الجغرافية المحددة لها، مع النظر والحسم فيما بعد حين يجري التعاطي الجدّي مع القضية السورية، ويكون حسم سياسي وفق بيان جنيف أو عمل عسكري لتغيير الموازين على الأرض، وإجبار النظام أو بقاياه على الانصياع لعملية سياسية جديدة دون تذاكي أو تلاعب.

عموما فإن الأسس أو المرحلة الصعبة لإقامة المنطقة الآمنة قد انتهت، والقصة باتت مسألة وقت فقط. وعندما يتم تأسيس حقائقها وتكريسها على الأرض بشكل قوي ومتين وراسخ، سيجري العمل للاستفادة منها، ليس فقط لفرض الجيش الحر كعامل قوي ومركزى في المعادلة السورية، وإنما لرفض خطط التقسيم المعلنة أو غير المعلنة، وبالتأكيد فإن المعارضة السورية مع آلاف المقاتلين والأسلحة النوعية، ودعم سياسي وعسكري من حلفاء وأصدقاء الشعب السوري ستكون قادرة حتماً على قلب الموازين لصالحها سلماً أو حرباً.

شام تايمز

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