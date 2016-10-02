النظامي بات على بوابة الأحياء الشرقية لحلب و يواصل عملياته في الدرخبية والمقيلبية بالغوطة الغربية.. سانا :استعادة مشفى الكندي بالكامل بحلب والقضاء على إرهابيين بدرعا وريفها

تقدم الجيش النظامي, يوم الأحد, شمال حلب, مسيطرا على منطقتي الشقيف الصناعية ومشفى الكندي, حيث بات على بوابة الاحياء الشرقية لحلب من الجهة الشمالية.

وأفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, أن الجيش النظامي بدعم من الوحدات الكردية تمكن من السيطرة على منطقة الشقيف الصناعية شمال شرق حي الشيخ مقصود شمال حلب, عقب اشتباكات مع الفصائل المعارضة.

كما سيطر النظامي على منطقة مشفى الكندي وجميع اقسام المشفى, مؤمنا بذلك محيطه قرب مدخل حلب الشمالي الشرقي, بحسب المصادر .

وجاء ذلك عقب يوم من سيطرة النظامي على تلة “أم الشقيف” المشرفة على معامل الشقيف في محور مخيم حندرات في ريف حلب الشمالي.

وبهذه السيطرة يكون النظامي قد مد سيطرته على مساحات واسعة من الأحياء الشرقية من جهة بعيدين والجندول اللتين تعدان عقدتي مواصلات طرقية تتفرع باتجاه أحياء مثل الحيدرية وهنانو وعويجة.

ويواصل الجيش النظامي تقدمه شمال شرق مدينة حلب، حيث تمكن, يوم الجمعة, من استعادة مخيم حندرات من قبضة المعارضة.

وتشهد عدة احياء في حلب تصعيدا عسكريا وغارات جوية مكثفة, اسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح, وحدوث اضرار مادية, وذلك بعد إعلان الجيش النظامي بدء عملية عسكرية في حلب, في حين أعلن الجيش النظامي ان الضربات الجوية تستهدف مواقع المعارضة بدقة.

النظامي يواصل عملياته في الدرخبية والمقيلبية بالغوطة الغربية.. وضحايا بقصف على دوما

واصل الجيش النظامي, يوم الاحد, عملياته العسكرية في الغوطة الغربية بريف دمشق, تخللها قصف مكثف استهدف منطقتي الدرخبية والمقيلبية, تزامنا مع قصف استهدف مدينة دوما بالغوطة الشرقية, ماادى الى سقوط ضحايا.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الطيران المروحي استهدف ببراميل متفجرة بلدتي الدرخبية والمقيلبية .

وأشارت المصادر الى حدوث اشتباكات بين الجيش النظامي وفصائل معارضة في محور الوادي بالديرخبية في ريف دمشق.

من جهتها, ذكرت مصادر مؤيدة ان الجيش النظامي وحلفاؤه حققوا تقدما جديدا على محور الدرخبية/المقيلبية في غوطة دمشق الغربية, وسط تمهيد مدفعي كثيف.

واعلنت المصادر عن مقتل واصابة كامل افراد مجموعة مسلحة باستهداف جوي لتجمعهم في المنطقه الواصلة بين الدرخبية وخان الشيح بغوطة دمشق الغربية

وفي سياق متصل, قالت مصادر معارضة ان قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف مدفعي وصاروخي على مدينة دوما بالغوطة الشرقية بريف دمشق.

بدورها, تحدثت مصادر مؤيدة ان الجيش استهدف مواقع للمجموعات المسلحة في دوما بقذائف المدفعية الثقيلة.

وبدأ الجيش النظامي, صباح السبت, عملية عسكرية في غوطة دمشق الغربية, تخللها قصف و اشتباكات مع المعارضة المسلحة, بالتزامن مع تعرض عدة مناطق بالغوطة الشرقية لعمليات قصف, ماادى الى سقوط قتلى وجرحى .

وكان الجيش النظامي حقق، في ايار الماضي، تقدماً في الجبهة الجنوبية، مسيطراً على عدة قرى وبلدات في الغوطة الشرقية لريف دمشق، وهي دير العصافير, زبدين, حوش الدوير, البياض, الركابية, نولة, حوش بزينة, حوش الحمصي, حرستا القنطرة, وبالا, وبلدة نولة الاستراتيجية في ريف دمشق الشرقي, بعد معارك مع المعارضة المسلحة.

فيما أفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن :

وحدات من الجيش العربي السوري تستعيد مشفى الكندي بالكامل بحلب وتقضي على عدد من إرهابيي “جبهة النصرة” في درعا وريفها

حققت وحدات الجيش والقوات المسلحة تقدما جديدا في ريف حلب الشمالي واستعادت السيطرة الكاملة على مشفى الكندي وتلال ومزارع استراتيجية جنوب غرب مخيم حندرات.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت خلال الساعات الماضية عمليات مكثفة على تجمعات الإرهابيين في الريف الشمالي من مدينة حلب “واستعادت مشفى الكندي بالكامل مع السفوح الغربية لمنطقة الشقيف وتلة الحمرا ومزارع ال 16 جنوب غرب مخيم حندرات”.

وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن “القضاء على العديد من أفراد التنظيمات الإرهابية وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم” مبينا أن “وحدات من الجيش تتابع ملاحقة فلول الإرهابيين في المنطقة”.

وتعرض مشفى الكندي في أواخر عام 2013 لاعتداء إرهابي بسيارتين مفخختين ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة في المبنى وتدمير الأجهزة الطبية فيه وخروجه من الخدمة.

وكانت وحدات من الجيش استعادت أمس الأول عددا من كتل الأبنية من ضمنها نادى حلب وبناء الكهرباء والمرآب في منطقة سليمان الحلبي وذلك بعد يوم من القضاء على المجموعات الإرهابية التي تسللت إلى عدد من النقاط في مخيم حندرات شمال شرق حلب بنحو 13 كم.

وحدات من الجيش تقضي على إرهابيين من “جبهة النصرة” في بلدة اليادودة وحي درعا المحطة

إلى ذلك دمرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة تجمعات وآليات للتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” في بلدة اليادودة وحي درعا المحطة.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدة من الجيش “قضت صباح اليوم بعد رصد ومتابعة على إرهابيين أغلبهم من تنظيم “جبهة النصرة” ودمرت لهم أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم في بلدة اليادودة” غرب مدينة درعا بنحو 5 كم.

وأشار المصدر إلى أن وحدة من الجيش نفذت عمليات دقيقة ضد تجمعات وآليات للتنظيمات الإرهابية في محيط التقاطع الرباعي على طريق السد في حي درعا المحطة ما أدى إلى “تدمير عدد من الدراجات النارية وسيارة تقل إرهابيين”.

وأسفرت عمليات الجيش أمس في منطقة درعا البلد عن مقتل وإصابة العديد من إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” وتدمير تحصيناتهم ومقراتهم.

شام تايمز

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