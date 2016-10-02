القبض على المغني اللبناني وائل جسار في مطار القاهرة

قالت مصادر في مطار القاهرة إن السلطات ألقت القبض على المغني اللبناني وائل جسار الأحد وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه لمحاولته السفر إلى بيروت وبحوزته مبلغ من المال أكبر من المسموح به.

وقال مصدر إن جسار كان يحمل حقيبة بها 54 ألف دولار بينما يسمح لكل راكب بحيازة عشرة آلاف دولار أو ما يعادل هذا المبلغ من العملات الأجنبية في الطائرة.

وأضاف أن جسار كان يستعد للسفر على طائرة شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية في الرحلة رقم 305 عندما ألقت السلطات القبض عليه.

وتقول مصادر المطار إن النيابة تفرج عادة عن المقبوض عليهم بتهمة حيازة مال أكثر من المسموح به في الطائرات وتحال الأوراق إلى المحكمة التي تصدر حكما في القضية.

ويوجد القيد على الأموال التي يحملها المسافرون إلى الخارج أو الداخل في قانون صدر عام 2003 ويقضي بألا يزيد ما يحمله المسافر من العملة المصرية على خمسة آلاف جنيه.

وقبل يومين غنى جسار في حفل بمدينة الإسكندرية الساحلية.

شام تايمز

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