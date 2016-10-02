مطالبة بتحرك عاجل … الأمم المتحدة: المدنيون في حلب يعانون من “وحشية” غير انسانية .. دول الخليج تطالب مجلس الامن بالتدخل “الفوري” لوقف “الهجوم على حلب

طالبت الأمم المتحدة, يوم الأحد, “بتحرك عاجل” لإنهاء ما وصفته بـ “الجحيم” في حلب الشرقية, مشيرة الى ان المدنيين هناك يعانون من “مستوى وحشية لا يليق بالبشر”.

ونقلت وكالات انباء عن مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفين أوبراين قوله, في بيان رسمي, إن “المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة شرقي حلب يعانون من مستوى من الوحشية لاينبغي ان يعانيه البشر”.

ودعا أوبراين في بيانه إلى “تحرك عاجل لإنهاء الجحيم الذي يعيشه المدنيون في شرقي حلب”, مطالبا المجتمع الدولي “بمساعدة أكثر من 250 ألف من المدنيين المحاصرين في حلب من قبل الجيش النظامي المدعوم بسلاح الجو الروسي”.

وجاء ذلك عقب مطالبة وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت, في وقت سابق من اليوم, المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات “صارمة” في التعامل مع روسيا المساهمة بقصف حلب التي وصفها بالـ “شهيدة”.

وتشهد عدة احياء في حلب تصعيدا عسكريا وغارات جوية مكثفة, اسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح, وحدوث اضرار مادية, وذلك بعد إعلان الجيش النظامي بدء عملية عسكرية في حلب, في حين أعلن الجيش النظامي ان الضربات الجوية تستهدف مواقع المعارضة بدقة. الأمر الذي أثار احتجاجات دولية, كما طالب مجلس التعاون الخليجي الأمم المتحدة بالتدخل لوقف المعارك في المدينة.

وبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم السبت, مع نظيره الأمريكي جون كيري, في اتصال هاتفي, الوضع الراهن في سوريا بما في ذلك سبل التسوية في حلب واعادة المدينة الى “وضعها الطبيعي”.

وتواجه روسيا انتقادات واتهامات حول قيامها باستهداف حلب, وسط مطالبات دولية لها بممارسة “ضغوطات” على النظام السوري من اجل وقف اعمال القتال والعنف.

دول الخليج تطالب مجلس الامن بالتدخل “الفوري” لوقف “العدوان” على حلب

دانت دول مجلس التعاون الخليجي القصف الجوي الذي تتعرض له حلب, واعتبرته “عدواناً سافراً”, مطالبة مجلس الامن الدولي بالتدخل “الفوري” لوقف “العدوان” على المدينة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني, في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس), ان “دول المجلس تشجب بشدة الهجوم المتواصل على مدينة حلب وقتل أبنائها، والتدمير الممنهج لأحيائها ، باعتبارها عدوانا سافرا يخالف القوانين الدولية والمبادئ الانسانية والأخلاقية”.

واشار الزياني الى ان دول المجلس تطالب المجتمع الدولي “باستنكار الجرائم البشعة التي ترتكب ضد أبناء مدينة حلب والمدن السورية كافة وبمختلف أنواع الأسلحة المحرمة”.

وتشهد عدة احياء في حلب تصعيدا عسكريا وغارات جوية مكثفة, اسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح, وحدوث اضرار مادية, وذلك بعد إعلان الجيش النظامي بدء عملية عسكرية في حلب, في حين أعلن الجيش النظامي ان الضربات الجوية تستهدف مواقع المعارضة بدقة.

ودعا الزياني مجلس الأمن الى “التدخل الفوري لوقف العدوان على مدينة حلب ورفع معاناة الشعب السوري ، وتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة بالأزمة السورية والتي لم ينفذ منها أي قرار حتى الآن”.

وكانت الكويت دعت, في وقت سابق, جامعة الدول العربية، إلى عقد جلسة فورية وطارئة على مستوى المندوبين، لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة حلب.

وعقد مجلس الأمن، يوم الخميس، جولة مشاورات مغلقة بشأن الوضع الإنساني في حلب، دون أن يتم التوصل لنتيجة.

شام تايمز

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