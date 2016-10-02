قيادة الجيش تدعو مسلحي احياء حلب الشرقية الى مغادرتها وتتعهد بخروجهم بشكل آمن

دعت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة , يوم الأحد, مسلحي احياء حلب الشرقية الى مغادرتها, متعهدة بضمان خروجهم من المدينة “بشكل آمن”.

وطالبت قيادة الجيش, في بيان لها, نشرته وكالة الانباء الرسمية (سانا), “جميع المسلحين في الاحياء الشرقية لحلب “بمغادرتها وترك السكان المدنيين يعيشون حياتهم الطبيعية”.

وأشار البيان الى ان” قيادتي الجيشين السوري والروسي تضمنان للمسلحين الخروج الامن وتقديم المساعدات اللازمة “.

وتعيش احياء حلب الشرقية أحداثاً دموية منذ أيام، من قصف مكثف ومعارك, ادت لسقوط العشرات مابين قتيل وجريح وخروج مشاف عن الخدمة, عقب انهيار اتفاق التهدئة، في وقت تحاول القوات النظامية, بمساندة الطيران الروسي, اقتحام الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة.

واعلن الجيش النظامي مؤخرا عن بدء عملية عسكرية في احياء حلب الشرقية, مشيرا الى ان الضربات الجوية تستهدف مواقع المعارضة بدقة.

وتتواصل ردود الافعال الدولية المنددة لمايجري في حلب, وسط دعوات ومناشدات بضرورة التحرك الفوري لانهاء ماوصفوه “بالمأساة”, في وقت تواجه روسيا انتقادات واتهامات حول قيامها باستهداف حلب, وسط مطالبات دولية لها بممارسة “ضغوطات” على النظام السوري من اجل وقف اعمال القتال والعنف.

وانهارت الهدنة في سوريا, والتي دامت لمدة اسبوع, بموجب الاتفاق الروسي – الامريكي , في محاولة جديدة لإنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات, في وقت تبادلت القوات النظامية ومصادر معارضة مراراً, الاتهامات بخصوص “خرق نظام الهدنة”, وسط مساعي دولية لاحياء الهدنة واتهامات بين موسكو ووانشطن بعدم الالتزام بالاتفاق.

شام تايمز

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