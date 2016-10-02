طلقها بعد ساعتين من الزواج بسبب أغنية

كشف المستشار في العلاقات الأسرية في دبي عن أسرع وأغرب حالة طلاق في العالم العربي، إذ لم يدم الزواج أكثر من ساعتين.

وأوضح أن خلافاً وقع بين عائلتي عروسين عربيين حول أغنية أدت إلى احتدام الصدام بينهما، ما أثار حفيظة أهل العريس الذين طلبوا وقف الأغنية فوراً وتصاعد الأمر لمشادة كلامية بين والدتي العروسين، ليتطور الأمر إلى مشادات بالأيدي، وينتهي بطلاق وقع في قاعة الفندق المخصصة للاحتفال بالزفاف.

شام تايمز

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