فاز بمليون دولار بفضل هدوئه وصبره

أصبح رجل من نيوزيلندا مليونيراً بفضل هدوئه وصبره، وكان الرجل ينتظر بصبر تذكرته في أحد المتاجر عندما اجتازه زبون آخر وأخذ مكانه في قائمة الانتظار.

ولأنه لم يكن على عجلة من أمره، قرر الرجل الانتظار وعدم التعليق على قطع الشخص الآخر لدوره، واختار الصبر ليكتشف بأن سلوكه ذاك جعله يفوز بتذكرة لوتو بقيمة مليون دولار.

وقال الفائز: «لم أكن في عجلة من أمري، لذلك سمحت للشخص الآخر بالمضي أمامي ولم أقل له شيئاً»، وأضاف: «ربما لم يكن الفوز من نصيبي، ولكني أعتقد أن السلوك الجيد لا بد أن يؤتي ثماره».

وأشار الرجل إلى أنه وضع التذكرة في مكان آمن ونسي أن يتحقق منها لبضعة أيام، ويوم قرر أن يتحقق منها قبل التوجه إلى العمل، أصيب بالصدمة بعد أن اكتشف فوزه بالجائزة.

وأبلغ الرجل زوجته بنيله الجائزة في وقت لاحق من ذلك اليوم، وذكر الفائز أنه وزوجته باتا يشعران بـ«سعادة غامرة» حيث سيمكّنه المبلغ المالي من شراء منزل.

شام تايمز

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