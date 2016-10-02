راشفورد يوضح الفارق بين مورينيو وفان غال

عقد مهاجم نادي مانشستر يونايتد الشاب ماركوس راشفورد، مقارنة بين المدير الفني الحالي للشاطين الحمر جوزيه مورينيو، والهولندي السابق لويس فان جال، الذي أشركه للمرة الأولى مع الفريق الأول الموسم الماضي.

وقال راشفورد في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور” البريطانية اليوم السبت: “فان جال كان يريد من اللاعبين الفوز في المباراة المقبلة، مورينيو يعمل على جعل اللاعبين أكثر اكتمالًا”.

وأضاف: “إنهما مختلفان، والجميع تعود على أسلوب الاثنين لكن يبدو أن الجميع مستمتع هذا الموسم مع مورينيو”.

ويأمل راشفورد أن يستدعيه المدير الفني المؤقت للمنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت في المباريات المقبلة بتصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن قائمة المنتخب الإنجليزي غدًا من قبل ساوثجيت، الذي تولى تدريب المنتخب خلفًا للمقال سام ألاردايس.

وبات راشفورد يشارك بصورة أساسية مع فريقه مانشستر يونايتد تحت قيادة المدير الفني الحالي البرتغالي جوزيه مورينيو بالمباريات الأخيرة.

واكد المهاجم الشاب البالغ عمره 18 عاما إن الجوائز الشخصية تقف في مؤخرة الترتيب أمام ألقاب الفريق: “لا تفكر في الأهداف الشخصية حتى تحقق أهداف الفريق ككل.

لدينا فريق يمكنه المنافسة على اللقب وكل البطولات لذلك فهذه أولوية بالنظر لما كان عليه الفريق خلال السنوات القليلة الماضية”.

وتابع “عندما بدأ التحول كنت مع فريق تحت 15 عاما. الآن أدرك أنني أصبحت جزءا من محاولة التغيير. لكن هذا شيء الفريق أكثر من قادر على تحقيقه.”

وسجل راشفورد هدفين في مباراته الأولى مع الفريق الأول ضد ميتيالاند الدنمركي وأشاد بناديه على غرس عقلية الفوز لديه منذ مشاركته مع أكاديمية الناشئين.

وقال “لم أكن أعلم أنني سأشارك حتى قبل المباراة بثلاث دقائق. ارتديت قميصي بينما كان الفريق في الممر المؤدي للملعب بالفعل.

أعرف أن ذلك قد يحطم بعض اللاعبين لكن في كرة القدم يجب أن تكون لديك عقلية قوية. هذه أهم الأساسيات التي تحتاجها حتى تنجح”.

وانهى حديثه “هذا شيء يغرسه النادي فيك. إنها عقلية الفوز. يعلموك ذلك منذ الصغر وعندما تصل للفريق الأول لن تكون بحاجة لتغيير ما رسخ في ذهنك.”

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes