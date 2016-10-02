كاسياس يواصل صنع تاريخه الأسطوري

واصل الحارس الدولي الإسباني السابق إيكر كاسياس، أسطوريته الحية اليوم السبت، وعادل رقم الحارس الإسباني السابق أندوني زوبيزاريتا، الحارس الأسبق لنادي برشلونة وأتلتيك بيلباو بالإضافة للمنتخب الإسباني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “أس” الإسبانية، فإن كاسياس خاض اليوم مباراته الرسمية رقم 1020، في مباراة فريقه بورتو أمام ناسيونال في الجولة السابعة من الدوري البرتغالي.

وأصبح كاسياس، الذي لا زال يلعب مع بورتو في الدوري البرتغالي، هو ثالث أكثر لاعب خوضًا للمباريات في تاريخ إسبانيا رفقة أندوني زوبيزاريتا.

ويتفوق على كاسياس، كل من تشافي هيرنانديز لاعب برشلونة السابق ونادي السد القطري الحالي والذي يعتبر ثاني أكثر لاعب إسباني خوضًا للمباريات برصيد 1031 مباراة رسمية.

بينما يعتبر قائد ريال مدريد السابق راؤول جونزاليس، أكثر لاعب إسباني خوضًا للمباريات برصيد 1063، خاض معظمها مع ريال مدريد والمنتخب الإسباني وبقية المباريات مع شالكة وكوزموس الأمريكي.

كووورة

شام تايمز

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