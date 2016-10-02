تركيا .. الشروع في نقل لاجئين سوريين من مخيم لبيوت جاهزة

شرعت السلطات التركية، اليوم السبت، في نقل لاجئين سوريين من مخيم لجوء يقيمون به في ولاية “قهرمان مرعش”، جنوبي البلاد، إلى بيوت جاهزة (كرفانات) في مدينة سكنية جديدة بذات الولاية، في خطوة نحو تحسين ظروفهم المعيشية.

وبحسب مراسل الأناضول، تقع المدينة الجديدة بحي “سيفيرجا هويوك” على الطريق الواصل بين ولايتي “غازي عنتاب” و”قهرمان مرعش”، ومن المتوقع أن يسكنها حوالي 25 ألف لاجئ، في 5 آلاف بيتٍ جاهز.

والمخيم الذي بدء إخلائه أنشأته رئاسة هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية (آفاد) التابعة لرئاسة الوزراء، والهلال الأحمر التركيين عام 2012، ويعيش فيه قرابة 18 ألف و500 لاجئ.

وتتصدر تركيا دول العالم من حيث عدد اللاجئين، إذ تستقبل قرابة 3 ملايين لاجئ، بينهم 2.7 مليون سوري، يشكلون 12% من مجموع سكان سوريا قبل الحرب، ويعيش نحو 270 ألفًا منهم ضمن مخيمات اللجوء، فيما ينتشر الباقي في العديد من الولايات التركية، بحسب بيانات رسمية تركية.

الأناضول

شام تايمز

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