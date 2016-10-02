7 ضبوط تموينية بينها 3 مخالفات جسيمة في المنطقة الصناعية بعدرا خلال اليومين الماضيين

نظمت عناصر حماية المستهلك في ريف دمشق خلال اليومين الماضيين 7 ضبوط تموينية بحق مخالفين للقوانين والأنظمة التموينية بينها 3 ضبوط مخالفاتها جسيمة وذلك خلال جولة رقابية على الفعاليات العاملة بمدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق لؤي السالم في تصريح له اليوم أن 3 من بين الضبوط تم تنظيمها بحق أصحاب 3 معامل للكونسروة والمواد الغذائية بسبب حيازة مواد منتهية الصلاحية بكميات كبيرة والغش في صناعة مربى المشمش عبر إضافة جزر مبشور إضافة إلى وجود مواد فاسدة تدخل في صناعة الكونسروة.

وأوضح السالم أن عناصر حماية المستهلك صادروا الكميات المضبوطة من هذه المواد ليصار إلى إتلافها أصولا كما أغلقت تلك المنشآت الصناعية بالشمع الأحمر مشيرا إلى رفع اقتراح إلى محافظ ريف دمشق للاستمرار في الإغلاق لمدة شهر.

وأكد السالم استمرار الحملات الرقابية المكثفة على كل المحال والفعاليات المنتشرة في مختلف مناطق محافظة ريف دمشق لضبط المخالفين ومنع أي محاولة غش أو تدليس أو تلاعب بالأسعار يتم ارتكابها من بعض ضعاف النفوس.

وكانت دوريات حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبطت اليوم معملا لإنتاج المواد الغذائية في صحنايا بريف دمشق مخالفا للشروط الصحية.

سانا

شام تايمز

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