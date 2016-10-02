“الخوذ البيضاء” في سوريا مرشحون لجائزة نوبل للسلام

من بين المرشحين للفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2016 أعضاء جماعة الدفاع المدني السوري الذين يعرفون باسم “الخوذ البيضاء”.

ويعتقد أن الخوذ البيضاء تتألف من ألوف المتطوعين وغالبا ما يظهرون في لقطات الفيديو التي يصورها هواة ويحملونها على الإنترنت وهم ينبشون وسط الحطام بعد ما يعتقد أنها ضربات جوية في مناطق مدنية ويحاولون إنقاذ الناس من البنايات المدمرة.

ووقع الألوف على التماس أُطلق على الإنترنت يحث لجنة نوبل على منح جائزة نوبل للسلام هذا العام للخوذ البيضاء.

وكانت عضوة البرلمان البريطاني جو كوكس التي قتلت في دائرتها في الصيف قد بدأت التحرك لترشيح جماعة المتطوعين بعد أن كتبت للجنة في فبراير شباط.

شام تايمز

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