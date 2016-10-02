جورج وأمل كلوني يتوجهان إلى “طفل الأنابيب”

كشفت مصادر صحفية عالمية عن لجوء الممثل الهوليودي الشهير جورج كلوني وزوجته المحامية البريطانية اللبنانية الاصل أمل علم الدين إلى “طفل الأنابيب” بهدف الانجاب بعد أن فشلا بذلك بدون تدخل طبي.

ونقل موقع In Touch عن مصادر مقربة من الثنائي أن أمل ستبدأ في تلقي العلاج لإنجاب طفل عن طريق الحقن المجهري، بعد أن باءت كل محاولاتهما للإنجاب دون تدخل طبي بالفشل.

وأضاف المصدر أن الطبيب نصحها بالبدء فوراً بتلقي العلاج لأنه يجب “أخذ عمريهما بعين الاعتبار”، حيث يبلغ كلوني من العمر 55 عاماً أما أمل فتبلغ الـ38.

ويأتي الخبر بالتزامن مع الذكرى الثانية لزواج علم الدين وكلوني الذي أقيم في البندقية بإيطاليا، في حفل أنيق طغى عليه حضور عدد كبير من عائلة العروس من لبنان، مقابل المدعوين من طرف كلوني.

وواصل فيها الزوجان نجاحهما على المستوى المهني، حيث تبنت علم الدين أخيراً قضية فتاة عراقية ناجية من جحيم النزاع هناك.

وشارك جورج كلوني مؤخراً في مهرجان كان بعرض فيلمه Money Monster الذي قام ببطولته إلى جانب جوليا روبرتس، ولاقى ترحيباً كبيراً من النقاد.

شام تايمز

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