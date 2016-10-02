قطار ” هايبرلوب ” السريع يصل بين موسكو و لندن

صرح رجل الأعمال وصاحب شركة Summa Group ضياء الدين محمدوف عن إطلاق مشروع قطار سريع “هايبرلوب” سيصل بين موسكو ولندن، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.

ووفقا لمحمدوف سيمكن الوصول من العاصمة الروسية إلى العاصمة البريطانية خلال ساعتين ونصف على متن هذا القطار. وأشار في تصريحه إلى أن هناك بعض المشاكل في استخدام هذه التكنولوجيا في روسيا، إلا أنه مع ذلك متفائل جدا.

وبحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم ، قال بيل شور، رئيس صندوق مشروع ضياء الدين محمدوف، إن تنفيذ مشروع قطارات سريعة هايبرلوب سيكلف 1.5 مليار دولار في روسيا. وأضاف شور أن القطارات السريعة سيمكنها نقل ما يقارب 19 مليون طن من الحبوب سنويا عبر الأراضي الروسية.

وقد وقعت حكومة موسكو في وقت سابق من هذا العام خلال انعقاد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مع Hyperloop One وSumma Group وثيقة تنص على ابتداع التصميم المبدئي لطرق النقل الخاصة بالقطارات الفائقة السرعة.

جدير بالذكر أن الهايبرلوب هو مفهوم خاص بنظام النقل العالي السرعة، اطلقه رجل الأعمال و المخترع الأمريكي إيلون ماسك. وهو عبارة عن دمج أنابيب منخفضة الضغط خالية من الهواء تربط بين محطتين، وداخل الأنبوب كبسولات ركاب منفصلة تندفع بسرعات عالية على وسادة هوائية مضغوطة ولا تحتك بجدران الأنبوب بفضل حقل مغناطيسي يولده موتور كهربائي يستمد قوته من الطاقة الشمسية.

شام تايمز

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