بالفيديو .. لحظة اختطاف طالبة مدرسة بسيارة بجنوب روسيا

نشر مقطع فيديو على العديد من صفحات التواصل الاجتماعي يظهر لحظة تعرض فتاة روسية في السادسة عشرة من عمرها للاختطاف أثناء عودتها من مدرستها بهدف تزويجها لرجل معجب بها.

ويذكر بأن عمليات الاختطاف هذه تعتبر تقليداً يدعى “الاختطاف بهدف الزواج” وتنتشر في أجزاء عديدة من جنوب روسيا حيث يعمد المعجبون لاختطاف الفتيات وذلك لتلطيخ سمعتهن بهدف إجبار عائلاتهن للقبول بتزويجهن من المختطفين.

ورصدت كاميرا مراقبة مثبتة في أحد الشوارع حادثة الاختطاف الأخيرة في مدينة أورنبيرغ التي تقع على الحدود مع كازاخستان، حيث أظهرت الصور الفتاة وهي تمشي في طريق يخلو من المارة قبل أن يباغتها أحد الأشخاص ويسحبها باتجاه سيارته.

غير أن الفتاة قاومت الخاطف بشدة حيث بذل الرجل جهداً كبيراً لسحبها باتجاه سيارته قبل أن تظهر امرأة وتساعده على إدخال الفتاة إلى السيارة. وعلى الرغم من إجبار الفتاة على الصعود إلى السيارة في نهاية المطاف إلا أنها استمرت في محاولاتها للإفلات من قبضة الخاطفين.

وبحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية ، أكدت الشرطة المحلية وقوع عملية الاختطاف وقالت بأن شخصاً ثالثاً كان داخل السيارة أثناء وقوع العملية ، وأضافت الشرطة بأن الخاطفين الثلاثة اصطحبوا الفتاة إلى شقة شاب معجب بها لإرغامها على الزواج منه.

ولم تذكر المصادر إن كانت الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على الخاطفين، بحسب ما ورد في صحيفة الدايلي ميرور البريطانية.

شام تايمز

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