امرأة أمريكية تدفع 50 ألف دولار في مزاد لصفع رجل !

فازت امرأة من فلوريدا الأميركية بفرصة صفعة أو لكم وجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة أدوية أميركية معروفة، واسمه “مارتن شكريلي”، مقابل التبرع بمبلغ 50 ألف دولار لطفل يتعالج من السرطان.

ووافق شكريلي على ذلك، بأمل مساعدة الطفل البالغ من العمر 5 سنوات واسمه تيلر كيليتش، وهو ابن صديق لشكريلي توفي مؤخرا.

وبحسب قناة العربية ، عقب وفاة صديقه، كتب شكريلي تغريدة على تويتر أعلن فيها عن مزاد لتلقي صفعة على وجهه، من أجل صديقه الذي رحل وترك وراءه طفلا يعاني من السرطان.

وقد أعلن شكريلي أن هناك امرأة من فلوريدا تدعى كاتيي اتصلت به وكسبت المزاد ووعدت بالتبرع بمبلغ 50 ألف دولار لصالح الطفل مقابل الصفعة.

وكتب شكريلي تغريدة أوضح فيها أن المرأة التي دفعت هذا المبلغ رأت أنه مناسب جدا، إلا إذا كان ثمة متبرع بأكثر من ذلك، مضيفا أنه يتقدم بالتهنئة لعائلة الطفل كيليتش وأنه لن ينسى صديقه والد الطفل أبدا.

كذلك ذكر الرجل أنه على التزامه في تلقي الصفعة، كما وعد.

ورغم شهرة شكريلي في عالم الأدوية إلا أن سمعته ساءت العام الماضي، أثناء توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة تورنج للصيدلة، عندما قام بمضاعفة سعر دواء Daraprim المستخدم لعلاج الإيدز من 13.5 دولار إلى 750 دولارا للقرص، بين عشية وضحاها. وقد استدعته السلطات الأميركية في كانون الأول الماضي، للمساءلة بهذا الخصوص، واتُهم بالتلاعب في أسعار الأدوية ووضِع في السجن.

وأطلق سراحه في شباط الماضي بعد دفع كفالة قدرها 5 ملايين دولار، لكنه أصبح مكروها في المجتمع الأميركي، وخسرت بسببه الشركة أكثر من 14 مليون دولار في الأشهر الثلاثة التي تلت اقالته منها.

ولهذا السبب فربما كان هناك من سيدفع أكثر لصفع الرجل!

شام تايمز

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