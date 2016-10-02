في كولومبيا .. جراح و ممرضة يرقصان أثناء عملية جراحية ! ( فيديو )

تداولت مواقع التواصل الاجتماعية تسجيلاً مصوراً صادماً يظهر طبيباً جراحاً وممرضة وهما يرقصان على وقع موسيقى صاخبة أثناء عملية جراحية، وفق صحيفة الدايلي ميل البريطانية.

وأظهر التسجيل المصور الذي التقط في أحد مستشفيات مدينة ميديلين الكولومبية، الطبيب الجراح وهو يجري عملية جراحية لأحد المرضى بمساعدة ممرضة قبل أن يضع الأدوات جانباً ويبدأ برقصة على أنغام الموسيقى الصاخبة. وبعد رقصة دامت عدة لحظات، أكمل الجراح وممرضته العملية الجراحية وكأن شيئاً لم يكن.

ووفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، طالب أحد السياسيين الكولومبيين بإنزال عقوبة بالطبيب الذي وصفه بالمستهتر، بينما قال رئيس مجلس المدينة بأنه شعر بالصدمة عندما شاهد الفيديو.

وأضاف رئيس مجلس المدينة بأنه أبلغ الجهات المختصة بالحادث الذي وقع في مستشفى آرتي كويربو وطالب بمعاقبة الجراح وممرضته.

وقال الشخص الذي سرب مقطع الفيديو لوسائل الإعلام: “لقد ضقت ذرعاً باستهتار هذا الجراح لأنه اعتاد على فعل هذا في كل العمليات الجراحية التي يجريها”.

بينما صرحت إحدى المريضات بأن الطبيب كان يعالجها منذ عامين وأنه أجرى لها عملية جراحية فاشلة في البطن والثدي.

شام تايمز

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