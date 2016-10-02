إزاحة الستار عن الطائرة ” صاعقة ” أحدث طائرة بدون طيار للحرس الثوري الإيراني

عرضت قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري الايراني السبت، أحدث طائراتها المسيرة تحت اسم “صاعقة” وهي طائرة قتالية من دون طيار.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان هذه الطائرة من دون طيار تم عرضها اليوم، في “معرض قدرات قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري في مجال الطائرات المسيرة”، مضيفة انها من عائلة طائرات “سيمرج” من دون طيار.

وتعتبر طائرات سيمرج النسخة الايرانية من طائرات آر كيو 170 الامريكية بدون طيار ،التي استطاعت ايران الاستيلاء على واحدة منها بعد السيطرة عليها، وانزالها في عام 2011 اثر دخولها الى اجواء البلاد.

كما اسقطت ايران طائرة امريكية اخرى بدون طيار من طراز سكان ايجل في كانون اول /ديمسبر عام عام 2012.

(DPA)

شام تايمز

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