” Moments “.. ميزة جديدة من ” تويتر ” لمستخدميها

أعلنت منصة التدوين المصغرة” تويتر” عن إتاحتها ميزة “اللحظات Moments ” الخاصة بها لجميع المستخدمين، في خطوة جديدة في إطار المنافسة على مجال السرد القصصي بعد استنساخ إنستغرام Instagram حديثاً خدمة “القصص Stories ” من سناب شات.

ونشرت الخدمة مقطع فيديو ضمن تغريدة يوضح للمستخدمين ويساعدهم حول كيفية إنشاء لحظاتهم الخاصة، ويشرح المقطع الخطوات التي ينبغي للمستخدم القيام بها.

حيث يمكن للمستخدم، بعد ظهور علامة تبويب جديدة باسم “لحظات” ضمن ملفه الشخصي، التوجه إلى التبويب والضغط على خيار “إنشاء لحظة جديدة Create new Moment ” وإضافة مجموعة مختارة من تغريداته وصورة غلاف، كما يتوافر خيار إضافة تغريدات قام المستخدم بالبحث عنها ضمن منصة التدوين أو إضافة تغريدات أعجب بها.

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية ، كانت “تويتر” قد أعلنت عن ميزة “اللحظات” في شهر أكتوبر الماضي، التي قيل عنها إنها أكبر تغيير يطرأ على موقع التدوين المصغر منذ إنشائه في مارس عام 2006.

وتقوم ميزة “اللحظات” على ميزة “مشروع البرق Project Lightning”، التي من شأنها أن توفر طريقة سهلة للناس لتتبع الأحداث حال وقوعها.

وتعتمد المنصة حتى هذا التاريخ على فريق خاص بها ومجموعة مختارة من الناشرين لإنشاء اللحظات، أما مع الإعلان الجديد فإنه أصبح بإمكان جميع مستخدمي الموقع إنشاء اللحظات الخاصة بهم.

وتظهر ميزة “اللحظات” القصص والأخبار ضمن صفحة خاصة بها تحتوي على مجموعة من التغريدات التي تحتوي على صور وتسجيلات مصورة تلقائية التشغيل أو مقاطع من خدمة الفيديو التابعة لتويتر فاين Vine، بالإضافة إلى الصور المتحركة بصيغة GIF، ويمكن للمستخدم التفاعل مع التغريدات، من حيث التفضيل وإعادة التغريد إضافة إلى الخيارات الأخرى.

ويأتي هذا التغيير بعد ظهور العديد من التقارير التي تفيد بدخول العديد من الشركات مثل غوغل وديزني وSalesforce في مباحثات وسعيهم للاستحواذ على “تويتر”.

شام تايمز

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