الكشف عن العدد ” الحقيقي ” من اللاجئين الذين استقبلتهم ألمانيا العام الماضي

استقبلت ألمانيا 890 ألف طالب لجوء على أراضيها في 2015 مشيرة إلى أن هذا الرقم يقل عن رقم سابق يقدر ب 1،1 مليون، وقد تراجع عدد المهاجرين إلى 210 آلاف منذ مطلع السنة، كما أعلنت الحكومة اليوم الجمعة(30 أيلول/سبتمبر 2016).

وأوضح وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير في مؤتمر صحافي، أن 820 ألفا من العدد الإجمالي للسنة الماضية، قد تسجلوا فعلا بصفتهم طالبي لجوء، وان 50 ألفا وزعوا بعد تسجيلهم، وان 20 ألفا هم من القاصرين الذين لا يرافقهم احد ولم يقدموا بعد طلب اللجوء. وأضاف وزير الداخلية أن “هذا الرقم (890 ألفا) ما زال كبيرا جدا. وبفضل مجهود كبير، تجاوزنا هذا التحدي إلى حد كبير”.

وقد عرض وصول عدد كبير من المهاجرين في 2015، الإدارة المسؤولة عن طلبات اللجوء إلى ضغوط كبيرة، وحول قسما من الرأي العام الألماني ضد المستشارة انغيلا ميركل وحكومتها الائتلافية اللتين شرعتا أبواب البلاد للاجئين قبل سنة.

ونقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الداخلية الألماني قوله:”نحن متفقون على القول إن هذا الوضع لا يمكن أن يتكرر”. وأضاف “لذلك اتخذنا عددا كبيرا من التدابير على المستوى الوطني، والأوروبي والدولي، من اجل خفض كبير ودائم لعدد الذين سيطلبون اللجوء في المستقبل، على أن نتحمل في الوقت نفسه مسؤولياتنا الإنسانية”.

لذلك لم تسجل ألمانيا حتى 21 أيلول/سبتمبر إلا 210 آلاف طالب لجوء خلال 2016، كما أوضح وزير الداخلية، معربا عن ارتياحه لان “التدابير المتخذة أعطت نتيجة”.

يذكر أن في نهاية آب/أغسطس، أعلن المكتب الاتحادي للمهاجرين واللاجئين انه يتوقع استقبال 300 ألف طالب لجوء على الأراضي الألمانية للسنة الجارية، أي ثلث المستوى في 2015.

وأدى إغلاق طريق البلقان وتوقيع اتفاق مثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في آذار/مارس، لوقف عمليات العبور غير الشرعية من الشواطئ التركية إلى الجزر اليونانية، التي تعد بوابات العبور الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي، إلى خفض وصول المهاجرين الآتين من الشرق الأوسط وأفغانستان.

(AFP)

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes