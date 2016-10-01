إستطلاع جديد يظهر تقدم هيلاري كلينتون على ترامب بعد المناظرة الأولى

أحرزت المرشحة الديموقراطية الى البيت الابيض هيلاري كلينتون، مزيداً من التقدم على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في السباق الى البيت الابيض، اثر المناظرة الاولى بينهما الاثنين، بفارق ثلاث نقاط، وفقاً لاستطلاع للرأي نشر الجمعة.

وحصلت كلينتون على 43 بالمئة من نوايا التصويت مقابل 40 بالمئة لترامب، بحسب استطلاع اجرته قناة “فوكس نيوز″.

وكانت المرشحة الديموقراطية قد حصلت على 41 بالمئة من نوايا التصويت مقابل 40 بالمئة لمنافسها الجمهوري، بحسب استطلاع سابق اجرته القناة نفسها قبل المناظرة.

وأظهرت استطلاعات اخرى انه على اثر المناظرة، تحسن رصيد كلينتون في الولايات الرئيسية التي يمكن أن تصب النتيجة فيها بمصلحة هذا المعسكر أو ذاك.

اما المرشحان الآخران الى البيت الابيض، المستقل غاري جونسون ومرشحة حزب البيئة جيل شتاين، اللذان لم يشاركا في المناظرة، فحافظا على النسبة نفسها من نوايا التصويت، وحصلا توالياً على 8 و4 بالمئة.

واستطلعت “فوكس نيوز″ عبر الهاتف، ما بين 27 و29 ايلول/سبتمبر، آراء 1009 ناخبين مدرجة أسماؤهم على اللوائح الانتخابية، مع هامش خطأ أكثر أو أقل من ثلاث نقاط مئوية.

(AFP)

شام تايمز

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